Тарифы на газ, электричество и воду — сколько будут платить украинцы с 1 февраля

Даже незначительное повышение коммунальных тарифов может больно ударить по бюджетам многих украинских семей, особенно в условиях войны. Поэтому потребители интересуются, сколько придется платить за газ, электричество и воду в феврале 2026 года.

О том, какими будут тарифы на газ, воду и электроснабжение с 1 февраля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Тарифы на электроэнергию с 1 февраля

Согласно постановлению Кабинета Министров №1331, в феврале 2026 года население продолжит оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт-ч. Эта цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

После завершения отопительного периода правительство примет отдельное решение — или о пересмотре стоимости электроэнергии, или о сохранении действующего тарифа.

В компании "Yasno" напоминают, что для домохозяйств, которые подключили ночной тариф, предусмотрены другие условия оплаты:

в дневное время с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч;

в ночной период с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч, что вдвое дешевле.

Ночной тариф на свет. Фото: Скриншот/Yasno

Отдельные льготные условия действуют для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления жилья. Если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч, тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч. В случае превышения этого лимита электроэнергия оплачивается по стандартной ставке.

Цена за куб газа с 1 февраля 2026 года

Для бытовых потребителей, которые обслуживаются компанией "Нафтогаз", а это около 98% всех домохозяйств в Украине, в феврале будет действовать тариф 7,96 грн за 1 кубометр газа.

Стоимость газа для населения. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Цена установлена в рамках тарифного плана "Фиксированный", который будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения

Тарифы на воду для населения в феврале 2026 года

Стоимость водоснабжения и водоотведения для населения также остаются без изменений. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не пересматривала их и в дальнейшем применяются расценки, установленные по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Например, в Киеве общая стоимость водоснабжения и водоотведения составляет 30,38 грн за 1 кубометр, в том числе НДС. Из этой суммы:

16,16 грн приходится на водоснабжение;

14,22 грн — на водоотвод.

В НКРЭКУ отмечают, что на формирование тарифов влияет ряд факторов, прежде всего стоимость электроэнергии, которая в феврале не изменится.

От чего зависит тариф на воду. Фото: Скриншот/Киевводоканал

Ранее Кабинет Министров рекомендовал не повышать тарифы на воду как минимум до завершения военного положения и заявлял о готовности искать компромиссные решения с водоканалами с учетом интересов как предприятий, так и потребителей.

Ранее мы писали, что размер оплаты за доставку газа обновляют раз в год. Это не повышение тарифа, а новая сумма рассчитывается на основе того, сколько газа человек реально использовал за прошлый газовый год — с октября по сентябрь.

Также мы рассказывали, что часть украинцев может получить дополнительные деньги на оплату электроэнергии. Помощь начисляется автоматически вместе с субсидиями и льготами, без заявлений и дополнительных обращений.