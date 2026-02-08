Ночной тариф на свет с 1 марта — сколько будут платить потребители весной

Женщина снимает показатели счетчика. Фото: УНИАН

Весной 2026 года для бытовых потребителей в Украине на электроэнергию будет действовать тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако некоторые граждане могут существенно уменьшить свои расходы на свет.

О том, что будет с тарифами на электричество с 1 марта и кто будет платить меньше за потребленные ночью киловатты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

От чего зависит стоимость электроэнергии в 2026 году

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №632 от 31 мая 2024 года, базовый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Он применяется для всех основных категорий бытовых потребителей. В частности, это:

владельцы дач;

жители общежитий;

участники садовых товариществ;

владельцы частных домов;

члены гаражных кооперативов;

жители многоквартирных домов.

В то же время отдельные условия предусмотрены для домохозяйств, которые используют электроотопление. В этом случае тариф зависит от сезона и объема потребления:

С 1 июня по 30 сентября: независимо от количества потребленной электроэнергии — 4,32 грн/кВт-ч. С 1 октября по 30 апреля:

до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч;

более 2000 кВт-ч в месяц — 4,32 грн/кВт-ч.

Сколько будут платить за свет владельцы зонных счетчиков весной 2026 года

На сайте ДТЭК отмечается, что потребители с многозонными счетчиками оплачивают электроэнергию в зависимости от времени ее использования:

Двухзонный тариф день/ночь:

Дневной период (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час. Ночной период (23:00-7:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

Трехзонный тариф:

Пиковые часы (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч. Полупиковый период (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч. Ночные часы (23:00-7:00) — 1,73 грн/кВт-ч.

Как выбрать лучший тариф. Фото: Скриншот/ДТЭК

Как уменьшить расходы на электроэнергию в 2026 году

Большинство украинских домохозяйств пользуется однозонными счетчиками, где тариф не меняется в течение суток. Чтобы платить меньше, специалисты советуют установить двухзонный или трехзонный счетчик.

Выгоднее всего использовать электроэнергию в ночное время — с 23:00 до 7:00. На этот период целесообразно перенести: стирку, нагрев воды в бойлере, работу электроотопления и зарядки электроприборов и работу бытовой техники. Такой подход позволяет существенно уменьшить расходы на электроэнергию без ущерба собственному комфорту.

