Нічний тариф на світло з 1 березня — скільки платитимуть споживачі навесні

Весною 2026 року для побутових споживачів в Україні на електроенергію діятиме тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак деякі громадяни можуть суттєво зменшити свої витрати на світло.

Про те, що буде з тарифами на електрику з 1 березня та хто платитиме менше за спожиті вночі кіловати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить вартість електроенергії у 2026 році

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №632 від 31 травня 2024 року, базовий тариф на електроенергію становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Він застосовується для всіх основних категорій побутових споживачів. Зокрема, це:

власники дач;

жителі гуртожитків;

учасники садових товариств;

власники приватних будинків;

члени гаражних кооперативів;

мешканці багатоквартирних будинків.

Водночас окремі умови передбачені для домогосподарств, які використовують електроопалення. У цьому випадку тариф залежить від сезону та обсягу споживання:

З 1 червня по 30 вересня: незалежно від кількості спожитої електроенергії — 4,32 грн/кВт-год. З 1 жовтня по 30 квітня:

до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн/кВт-год;

понад 2000 кВт-год на місяць — 4,32 грн/кВт-год.

Скільки платитимуть за світло власники зонних лічильників весною 2026 року

На сайті ДТЕК зазначається, що споживачі з багатозонними лічильниками оплачують електроенергію залежно від часу її використання:

Двозонний тариф день/ніч:

Денний період (7:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год. Нічний період (23:00–7:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Тризонний тариф:

Пікові години (8:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт-год. Напівпіковий період (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год. Нічні години (23:00–7:00) — 1,73 грн/кВт-год.

Як зменшити витрати на електроенергію у 2026 році

Більшість українських домогосподарств користується однозонними лічильниками, де тариф не змінюється протягом доби. Щоб платити менше, фахівці радять встановити двозонний або тризонний лічильник.

Найвигідніше використовувати електроенергію в нічний час — з 23:00 до 7:00. На цей період доцільно перенести: прання, нагрів води в бойлері, роботу електроопалення та заряджання електроприладів та роботу побутової техніки. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити витрати на електроенергію без шкоди власному комфорту.

