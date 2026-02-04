Відео
Головна Економіка Українцям перерахують комуналку — що буде з сумами в платіжках

Українцям перерахують комуналку — що буде з сумами в платіжках

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 08:20
В Україні оновили правила оплати комунальних послуг — до чого готуватися споживачам
Гроші на комунальних платіжках. Фото: УНІАН

Уряд змінив правила оплати житлово-комунальних послуг. Якщо в оселі не було води або опалення, споживачі не платитимуть за ті дні, коли послуги фактично не надавалися.

Про те, хто платитиме менше за комуналку у 2026 році, пояснили на Урядовому порталі.

Читайте також:

Як зміняться правила оплати житлово-комунальних послуг

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України. Рішення прийняли після масованих ракетних атак Росії у січні 2026 року, які спричинили тривалі перебої з тепло- та водопостачанням у багатьох містах, зокрема в Києві. Нові правила стосуються: 

  • водовідведення;
  • централізованого опалення; 
  • постачання холодної та гарячої води;
  • вивезення твердих побутових відходів. 

Головна зміна — перерахунок плати відбуватиметься автоматично, без заяв від мешканців.

Що передбачає рішення уряду

Згідно з рішенням уряду, надавачі комунальних послуг зобов’язані вести облік днів, коли в багатоквартирних будинках послуги не надавалися або надавалися з порушенням стандартів якості. За періоди відсутності тепла чи води через аварії або ліквідацію наслідків обстрілів плата не стягуватиметься. 

Перерахунок здійснюватимуть за весь час повного або часткового ненадання послуг, а скориговані суми автоматично відображатимуться у платіжках наступного розрахункового місяця.

"Якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити", — наголосив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, нові правила допоможуть зменшити суми в платіжках та уникнути необґрунтованих нарахувань. Постанова набирає чинності з моменту офіційного опублікування і застосовується до нарахувань, починаючи з 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що через часті відключення електроенергії в багатьох домівках час від часу немає опалення. Дехто думає, що через це доведеться менше платити за тепло. Але насправді все не так просто.

Також ми розповідали, що через повномасштабну війну багато українців виїхали за кордон і поки не повернулися. Їхні квартири стоять порожніми, але рахунки за комунальні послуги все одно приходять.


Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
