В Україні оновили правила оплати комунальних послуг — до чого готуватися споживачам

Уряд змінив правила оплати житлово-комунальних послуг. Якщо в оселі не було води або опалення, споживачі не платитимуть за ті дні, коли послуги фактично не надавалися.

Про те, хто платитиме менше за комуналку у 2026 році, пояснили на Урядовому порталі.

Як зміняться правила оплати житлово-комунальних послуг

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України. Рішення прийняли після масованих ракетних атак Росії у січні 2026 року, які спричинили тривалі перебої з тепло- та водопостачанням у багатьох містах, зокрема в Києві. Нові правила стосуються:

водовідведення;

централізованого опалення;

постачання холодної та гарячої води;

вивезення твердих побутових відходів.

Головна зміна — перерахунок плати відбуватиметься автоматично, без заяв від мешканців.

Що передбачає рішення уряду

Згідно з рішенням уряду, надавачі комунальних послуг зобов’язані вести облік днів, коли в багатоквартирних будинках послуги не надавалися або надавалися з порушенням стандартів якості. За періоди відсутності тепла чи води через аварії або ліквідацію наслідків обстрілів плата не стягуватиметься.

Перерахунок здійснюватимуть за весь час повного або часткового ненадання послуг, а скориговані суми автоматично відображатимуться у платіжках наступного розрахункового місяця.

"Якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити", — наголосив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, нові правила допоможуть зменшити суми в платіжках та уникнути необґрунтованих нарахувань. Постанова набирає чинності з моменту офіційного опублікування і застосовується до нарахувань, починаючи з 1 січня 2026 року.

