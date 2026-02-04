Видео
Главная Экономика Украинцам пересчитают коммуналку — что будет с суммами в платежках

Украинцам пересчитают коммуналку — что будет с суммами в платежках

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 08:20
В Украине обновили правила оплаты коммунальных услуг — к чему готовиться потребителям
Деньги на коммунальных платежках. Фото: УНИАН

Правительство изменило правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если в доме не было воды или отопления, потребители не будут платить за те дни, когда услуги фактически не предоставлялись.

О том, кто будет платить меньше за коммуналку в 2026 году, объяснили на Правительственном портале.

Читайте также:

Как изменятся правила оплаты жилищно-коммунальных услуг

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Решение приняли после массированных ракетных атак России в январе 2026 года, которые вызвали длительные перебои с тепло- и водоснабжением во многих городах, в частности в Киеве. Новые правила касаются:

  • водоотведения;
  • централизованного отопления;
  • поставки холодной и горячей воды;
  • вывоза твердых бытовых отходов.

Главное изменение — перерасчет платы будет происходить автоматически, без заявлений от жителей.

Что предусматривает решение правительства

Согласно решению правительства, поставщики коммунальных услуг обязаны вести учет дней, когда в многоквартирных домах услуги не предоставлялись или предоставлялись с нарушением стандартов качества. За периоды отсутствия тепла или воды из-за аварий или ликвидации последствий обстрелов плата взиматься не будет.

Перерасчет будут осуществлять за все время полного или частичного непредоставления услуг, а скорректированные суммы автоматически будут отображаться в платежках следующего расчетного месяца.

"Если из-за российских обстрелов критической инфраструктуры коммунальные услуги не предоставлялись, люди не должны за них платить", — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, новые правила помогут уменьшить суммы в платежках и избежать необоснованных начислений. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к начислениям, начиная с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали, что из-за частых отключений электроэнергии во многих домах время от времени нет отопления. Некоторые думают, что из-за этого придется меньше платить за тепло. Но на самом деле все не так просто.

Также мы рассказывали, что из-за полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу и пока не вернулись. Их квартиры стоят пустыми, но счета за коммунальные услуги все равно приходят.

коммунальные услуги водоснабжение отопление услуги платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
