Что будет с платежками за отопление в феврале — в Киевтеплоэнерго обратились к потребителям

Человек с платежками в руках регулирует отопление в доме. Фото: УНИАН

Из-за регулярных отключений света у многих украинцев периодически отсутствует отопление. Некоторые считают, что даже в этом дискомфорте можно найти позитив — меньшие платежки за тепло. Однако оказывается, что на практике это работает несколько иначе.

О том, как начисляют плату за отопление и как влияют отключения света на суммы в платежках за тепло, объяснили в Киевтеплоэнерго.

Реклама

Читайте также:

От чего зависит сумма в платежках за отопление

В домах, где установлены теплосчетчики, жильцы платят за отопление в соответствии с фактически потребленным теплом. Данные фиксирует прибор учета, и именно эти показатели берутся для расчетов.

Если же счетчика нет, стоимость отопления определяют по нормативам с учетом продолжительности подачи тепла и средней температуры воздуха за месяц. Также учитываются периоды отключения электроэнергии.

В январе потребление тепла в Киеве больше всего зависело от погоды. Средняя температура воздуха составляла — 0,3 градуса, что холоднее, чем в декабре. В то же время отключения света почти не повлияли на общие объемы потребления тепла.

Как отключения света влияют на расходы украинцев на отопление

Во время четырехчасового перерыва система отопления успевает остыть, а после восстановления электроснабжения дом начинает потреблять больше тепла, чтобы снова прогреться. Поэтому существенной экономии обычно не возникает.

Сейчас около 90% многоэтажек в столице оборудованы общедомовыми теплосчетчиками, и жильцы платят только за реально использованные гигакалории. В домах без счетчиков суммы рассчитывают по нормативам.

Во время аварийных отключений электроэнергии для таких домов учитывают данные об остановках работы котельных, информацию от управляющих и сведения от ДТЭК "Киевские электросети".

Отдельно считают оплату для зданий с независимой системой отопления — таких в Киеве около 50. В этих случаях начисления осуществляют по данным оператора электросетей.

Жители или управляющие компании могут подать запрос на пересмотр начислений, если считают их неправильными. Для этого нужно предоставить описание системы отопления и справку о количестве часов без электроэнергии.

Ранее мы писали, что с приходом сильных морозов люди все чаще ищут выгодный и простой способ обогрева дома. Кроме традиционных дров и угля, многие выбирают топливные брикеты, которые становятся все популярнее.

Также мы рассказывали, что во время плановых или аварийных отключений света большинство не уменьшает его использование, а просто пользуется электричеством в другое время. Поэтому общий объем потребления за месяц обычно почти не меняется.