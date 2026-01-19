Видео
Главная Экономика Не только газ и дрова — выгодно ли отапливать дом углем в 2026

Не только газ и дрова — выгодно ли отапливать дом углем в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 14:47
Отопление углем в 2026 году — сколько стоит тонна топлива и выгодно ли им топить в доме
Горящий уголь, который горит. Фото: Pixabay

С наступлением сильных холодов многие украинские семьи задумываются, чем лучше отапливать дом или дачу. Несмотря на распространение газового и электрического отопления, твердое топливо (дрова, пеллеты, брикеты и уголь) — остается популярным благодаря доступности и эффективности.

О том, выгодно ли отапливать дом углем и сколько стоит этот вид топлива в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал владелец специализированного магазина отопительного оборудования Сергей Сидорук.

Читайте также:

В чем преимущества и недостатки отопления углем

Эксперт отмечает, что уголь является одним из самых мощных видов твердого топлива. Он имеет высокую калорийность и хорошо удерживает тепло. В то же время такое топливо дает больше выбросов при горении, поэтому требует:

  • качественной вентиляции;
  • специального котла;
  • строгого соблюдения правил безопасности.

"Уголь обеспечивает мощное тепло, но требует более высоких стартовых затрат и строгого соблюдения правил эксплуатации", — отмечает Сидорук.

Во сколько обойдется отопление углем в 2026 году

По словам специалиста, цены на твердое топливо зависят от региона, производителя, сезона и вида продукции. В частности, стоимость угля может колебаться от 9 000 до 10 500 гривен за тонну, а иногда достигать и 11 000 гривен.

Эксперт привел ориентировочные расчеты по расходам на отопление углем типичного частного дома площадью 100 кв.м со средним уровнем утепления и при условии, что отопительный сезон длится около 5 месяцев.

В среднем, для уверенного прохождения отопительного сезона, требуется до 4 тонн угля. Таким образом, общие расходы могут составить до 44 тысяч гривен за сезон.

"Выбор топлива зависит не только от цены, но и от типа котла, возможностей хранения, готовности к ручной работе, стабильности поставок топлива", — добавил Сергей Сидорук

Именно комплексный подход поможет сделать наиболее выгодный и безопасный выбор топлива для отопления зимой.

Ранее мы писали, что когда наступает зима и держатся морозы, многие семьи в Украине думают о запасе дров для обогрева дома. Больше всего это актуально для жителей сел и владельцев частных домов. Однако заготавливать дрова нужно с соблюдением действующих норм законодательства.

Также мы рассказывали, что в 2026 году легальные дрова для отопления можно купить несколькими способами: заказать нужное количество через государственный онлайн-сервис или обратиться непосредственно в ближайший лесхоз и оформить покупку с доставкой.

отопительный сезон уголь отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
