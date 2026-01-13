Заготовка дров на земельных паях — нужно ли разрешение на вырубку деревьев в 2026

Дрова покрыты снегом. Фото: Pexels

Древесина до сих пор остается важным источником тепла для многих жителей сел и владельцев частных домов. Даже там, где есть газ, люди часто используют дрова. Чтобы сэкономить, некоторые занимаются самостоятельной заготовкой топлива, но рубить деревья можно не везде.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова из деревьев на своих земельных паях в 2026 году, отмечается в 91 статье Земельного кодекса Украины.

Можно ли рубить на дрова деревья, растущие на земельных паях в 2026 году

В целом все леса и лесополосы относятся к лесному фонду и находятся под государственной охраной. Самовольно рубить деревья вдоль дорог, на запасных землях или на участках, находящихся в распоряжении местных советов, запрещено.

Если в отдельных случаях возникает потребность в вырубке, для этого необходимо получить разрешение:

в пределах населенного пункта — от сельского или городского совета;

за пределами населенного пункта — от районной государственной администрации.

Однако деревья, которые растут непосредственно на частном земельном пае, можно спиливать без специальных разрешений. Дело в том, что такие участки имеют сельскохозяйственное назначение, и владелец имеет право ухаживать за землей.

Более того, владелец пая обязан содержать участок в надлежащем состоянии. Если земля зарастает деревьями или кустарниками и не используется по назначению, это могут признать нарушением. В таком случае предусмотрена административная ответственность.

Также важно работать в пределах своего участка. Иногда люди по незнанию или намеренно спиливают деревья на чужом пае. Чтобы избежать конфликтов и штрафов, стоит четко определить и обозначить границы своего земельного участка.

Что нужно сделать после вырубки деревьев

В "Правилах пожарной безопасности в лесах Украины" отмечается, что после заготовки дров владелец пая должен убрать остатки древесины с соблюдением правил пожарной безопасности. Сухие ветки и другие остатки разрешено сжигать только вне пожароопасного периода. За нарушение этих требований на украинцев могут составить админпротокол и выписать штраф.

