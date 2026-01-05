Твердотопливный котел вместо газового — выгодно ли переходить на отопление дровами в 2026

Дрова в пламени. Фото: Pexels

Из-за подорожания энергоресурсов, многие украинцы снова вспоминают о дровах как экономном способе обогрева дома. Однако, чтобы использовать это топливо, в доме должна быть печь или придется установить твердотопливный котел.

О том, выгодно ли переходить на отопление дровами в 2026 году, журналисту сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Твердотопливные котлы — это современное решение для автономного отопления дома, которое использует твердое топливо для обогрева. Они могут работать на дровах, угле, пеллетах или биомассе, что делает систему отопления экономичной и экологически чистой.

По словам эксперта, для домохозяйств в сельской местности или регионах с доступной древесиной, твердотопливные котлы часто являются выгодным решением в долгосрочной перспективе. В то же время они требуют постоянного обслуживания и контроля.

"Действительно, современные котлы имеют более высокий коэффициент полезного действия по сравнению со старыми моделями и позволяют экономнее использовать топливо", — отмечает Коваленко.

Кому будет выгодно перейти на отопление дровами в 2026 году

По словам лесника, экономическая целесообразность твердотопливного котла зависит от нескольких факторов:

площади дома;

уровня теплоизоляции;

регулярности проживания;

наличия доступа к недорогим дровам.

"Если все эти факторы учтены — то смысл переходить на твердотопливный котел действительно есть. Если же нет, то возможно отапливать газом будет все-таки дешевле", — пояснил Коваленко.

Он также добавил, что переход на такое отопление требует начальных инвестиций, то есть, приобретение котла, обустройство котельной и дымохода. Это может обойтись в несколько десятков тысяч гривен без учета стоимости дров.

