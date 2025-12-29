Видео
Главная Экономика Заготовка дров в Украине — что можно забирать из леса в 2026 году

Заготовка дров в Украине — что можно забирать из леса в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:47
Заготовка дров в 2026 году — что украинцы могут брать в лесу без разрешения
Дрова возле дороги. Фото: Pexels

Многие украинские семьи используют дрова как главный источник отопления. Для них заготовка топлива является важной частью подготовки к зиме, без которой сложно обойтись в холодный период. Некоторые украинцы покупают дрова, а некоторые пытаются заготавливать их самостоятельно.

О том, что украинцы смогут брать из леса без разрешения в 2026 году, объяснили в Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Читайте также:

Что такое лесорубный билет и кто его может получить

Для легальной заготовки древесины нужен лесорубный билет. Его выдают только предприятиям или организациям, которые имеют статус постоянных пользователей леса. Они убирают поваленные деревья, ухаживают за лесом и зачищают их от поваленных веток и сухостоя.

Лесорубный билет — это официальный документ, который позволяет заготавливать древесину. В нем указано:

  • сроки работ;
  • правила вывоза древесины;
  • меры по восстановлению леса;
  • количество деревьев, которое можно срезать.

Кроме того, билет используется для начисления платы за использование природных ресурсов.

Без этого документа любая заготовка считается незаконной, и даже срезанные сухие ветки могут привести к штрафу в соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что можно забирать из леса без разрешения в 2026 году

Простые граждане могут использовать только минимальные остатки леса, которые не вредят экосистеме. К ним относятся:

  • хвоя;
  • мелкие ветки;
  • опавшие листья;
  • кора, которая отслоилась сама по себе;
  • мелкие остатки после ураганов или официальных работ.

Можно ли рубить на дрова поваленные ветром деревья

"По нашему законодательству использование "сухостоя" или поваленных деревьев без разрешения - запрещено. То есть, даже если дерево упало, это не значит, что его можно подойти и распилить без оформления разрешения", — объясняет лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Он добавляет, что даже деревья или большие ветки, которые упали из-за бури или сильного ветра и находятся за пределами частной собственности, принадлежат государству или общине. Использование их без официального разрешения запрещено.

Ранее мы писали, что дрова нуждаются в правильном хранении. Если держать их в сухом месте, древесина хорошо горит, дает больше тепла и создает уют в доме зимой.

Также мы рассказывали, что дрова продолжают оставаться популярным топливом для частных домов в Украине. В морозную погоду их расходуется больше, поэтому важно знать, как обогреть дом с минимальными затратами древесины.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
