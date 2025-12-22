Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Старые дрова — сколько лет можно хранить топливо для отопления

Старые дрова — сколько лет можно хранить топливо для отопления

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:47
Старые запасы дров — через сколько лет топливо становится непригодным для использования
Дрова под навесом. Фото: Pixabay

Дрова остаются одним из самых популярных видов топлива в Украине — особенно в частных домах и сельской местности. Большинство хозяев закупает древесину с запасом, а потому важно знать сколько лет дрова остаются пригодными для отопления в доме.

О том, сколько лет можно хранить дрова для отопления, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

От чего зависит долговечность дров

Эксперт отмечает, что при правильных условиях хранения дрова остаются пригодными для отопления от 3 до 7 лет. Коваленко добавил, что основной фактор, который влияет на долговечность дров — это влажность:

  • свежесрубленные дрова имеют влажность 40-60% и не пригодны для эффективного отопления;
  • оптимальная влажность для использования — 15-20%, ее дрова достигают после длительной естественной сушки.

Через какой промежуток времени дрова могут "испортиться"

"Если вы имеете большую партию дров — позаботьтесь о том, чтобы они были защищены от влаги и имели хорошую вентиляцию. Иначе они потрухнут уже через 2 года", — отмечает лесник.

По словам Николая Коваленко, после нескольких лет хранения дрова могут терять плотность, крошиться и гореть менее равномерно, но все еще оставаться более-менее пригодными для использования.

Ранее мы писали, что многие украинцы все еще покупают дрова для отопления зимой. Однако не все знают, что есть периоды, когда качество твердого топлива самое высокое, а цены самые низкие.

Также мы рассказывали, что дрова можно приобрести или заготовить собственноручно. Однако последний вариант предусматривает ряд ограничений, которые следует учитывать украинцам.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации