Старые запасы дров — через сколько лет топливо становится непригодным для использования

Старые дрова — сколько лет можно хранить топливо для отопления
Дрова остаются одним из самых популярных видов топлива в Украине — особенно в частных домах и сельской местности. Большинство хозяев закупает древесину с запасом, а потому важно знать сколько лет дрова остаются пригодными для отопления в доме.
О том, сколько лет можно хранить дрова для отопления, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.
От чего зависит долговечность дров
Эксперт отмечает, что при правильных условиях хранения дрова остаются пригодными для отопления от 3 до 7 лет. Коваленко добавил, что основной фактор, который влияет на долговечность дров — это влажность:
- свежесрубленные дрова имеют влажность 40-60% и не пригодны для эффективного отопления;
- оптимальная влажность для использования — 15-20%, ее дрова достигают после длительной естественной сушки.
Через какой промежуток времени дрова могут "испортиться"
"Если вы имеете большую партию дров — позаботьтесь о том, чтобы они были защищены от влаги и имели хорошую вентиляцию. Иначе они потрухнут уже через 2 года", — отмечает лесник.
По словам Николая Коваленко, после нескольких лет хранения дрова могут терять плотность, крошиться и гореть менее равномерно, но все еще оставаться более-менее пригодными для использования.
