Главная Экономика Покупка дров в Украине — когда цена и качество топлива наилучшее

Покупка дров в Украине — когда цена и качество топлива наилучшее

Дата публикации 15 декабря 2025 14:47
Сезон для покупки дров — когда цена самая низкая, а качество наилучшее
Дрова лежат возле дороги. Фото: Pexels

Зимой 2025-2026 годов спрос на дрова в Украине сохраняется на высоком уровне. Это основной вид топлива для многих владельцев частных домов и дач.

О том, что влияет на качество дров и когда лучше покупать топливо, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Как сезон влияет на качество дров

Качество дров, по словам лесника, напрямую зависит от уровня влажности. Например, свежесрубленная древесина содержит от 40% до 60% влаги, что существенно снижает теплотворность и увеличивает расход топлива.

"Поэтому лучше всего покупать дрова в период с конца весны до середины лета, когда они уже частично подсохли после зимней вырубки. Однако в этом случае нужно позаботиться о правильном хранении дров", — отмечает Коваленко.

Эксперт также добавил, что можно безопасно покупать дрова за 4-6 месяцев до начала отопительного сезона, чтобы они естественным путем высохли до уровня влажности 15-20%. Такое топливо обеспечивает на 25-30% больше тепла и уменьшают образование сажи в печах и котлах.

Когда цены на дрова наиболее выгодные

"В пиковые месяцы, с октября по январь, цены могут расти на 15-30%, в зависимости от региона и доступности древесины", — рассказал лесник.

Самые низкие цены на дрова традиционно наблюдаются в межсезонный период, с апреля по июль. В это время спрос минимальный, а лесхозы активно готовятся к новому сезону реализации.

Ранее мы писали, что многие люди думают, что могут просто выйти во двор и спилить дерево для дров, если оно им мешает. Но это незаконно и может привести к штрафу и другим неприятностям.

Также мы рассказывали, что дрова остаются основным источником обогрева для многих украинских семей. Поэтому, с приближением холодов, вопрос цены на топливо становится очень важным.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
