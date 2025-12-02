Заготовка дров на зиму в 2025 — можно ли рубить сухостой на улице

Срезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

Многие люди до сих пор считают, что могут просто выйти на придомовую территорию и спилить на дрова дерево, которое им мешает. На самом деле это незаконно и может обернуться штрафом и другими негативными последствиями.

О том, можно ли срезать на дрова деревья, которые растут на вашей улице, объяснили в Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области.

Когда можно срезать дерево без разрешений

Если дерево растет на частном или приусадебном участке, владелец или пользователь земли может самостоятельно решать, удалять ли его. Разрешение госслужб и оплата его стоимости в таких случаях не нужны. Это также касается участков, которые еще не приватизированы, но на них есть жилой дом или другие здания.

Когда для удаления дерева требуется решение местного совета

Если дерево находится за пределами частной территории — например у забора или на улице, удалить его можно только по решению исполнительного органа местного совета. Для этого нужно подать заявление. После осмотра комиссия составляет акт и определяет, нужно ли платить восстановительную стоимость дерева.

Постановление Кабмина "Об утверждении Порядка удаления зеленых насаждений в населенных пунктах" предусматривает случаи, когда оплата не взимается. Это касается таких случаев:

достижение деревом предельного возраста;

устранение аварий на инженерных сетях;

реконструкция или капремонт объектов благоустройства;

ситуации, когда дерево чрезмерно затеняет жилое помещение;

удаление аварийных, сухих или поврежденных деревьев, а также самосейных деревьев с диаметром корневой шейки до 5 см.

Могут ли оштрафовать за срезанное возле дома дерево

Самовольная вырубка деревьев, которые находятся за пределами вашего участка, наказывается штрафом. В 2025 году это:

для граждан — от 255 до 510 грн;

для должностных лиц — от 1 275 грн до 2 550 грн.

Повторное нарушение в течение года влечет за собой более высокие штрафы.

Кроме этого, нарушитель должен компенсировать нанесенный ущерб. Сумма зависит от диаметра пня. Например, за незаконное удаление дерева диаметром 50 см в пределах населенного пункта придется заплатить 2 800 грн. Если такое дерево срубили за пределами населенного пункта, компенсация возрастает до 11 201 грн.

