Головна Економіка Сухостій на вулиці — чи можна рубати на дрова у 2025 році

Сухостій на вулиці — чи можна рубати на дрова у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:10
Заготівля дров на зиму у 2025 — чи можна рубати сухостій на вулиці
Зрізані стовбури дерев. Фото: Pexels

Багато людей досі вважають, що можуть просто вийти на прибудинкову територію та спиляти на дрова дерево, яке їм заважає. Насправді це незаконно і може обернутися штрафом та іншими негативними наслідками.

Про те, чи можна зрізати на дрова дерева, які ростуть на вашій вулиці, пояснили в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області

Якщо дерево росте на приватній або присадибній ділянці, власник чи користувач землі може самостійно вирішувати, чи видаляти його. Дозвіл держслужб та оплата його вартості у таких випадках не потрібні. Це також стосується ділянок, які ще не приватизовані, але на них є житловий будинок чи інші будівлі.

Коли для видалення дерева потрібне рішення місцевої ради

Якщо дерево знаходиться поза межами приватної території — наприклад біля огорожі або на вулиці, видалити його можна лише за рішенням виконавчого органу місцевої ради. Для цього потрібно подати заяву. Після огляду комісія складає акт та визначає, чи потрібно сплачувати відновну вартість дерева.

Постанова Кабміну "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень у населених пунктах" передбачає випадки, коли оплата не стягується. Це стосується таких випадків:

  • досягнення деревом граничного віку;
  • усунення аварій на інженерних мережах;
  • реконструкція або капремонт об’єктів благоустрою;
  • ситуації, коли дерево надмірно затіняє житлове приміщення;
  • видалення аварійних, сухих чи пошкоджених дерев, а також самосійних дерев із діаметром кореневої шийки до 5 см.

Чи можуть оштрафувати за зрізане біля дому дерево

Самовільна вирубка дерев, які знаходяться поза межами вашої ділянки, карається штрафом. У 2025 році це:

  • для громадян — від 255 до 510 грн;
  • для посадових осіб — від 1 275 грн до 2 550 грн.

Повторне порушення протягом року тягне за собою вищі штрафи.

Крім цього, порушник мусить компенсувати завдані збитки. Сума залежить від діаметра пня. Наприклад, за незаконне видалення дерева діаметром 50 см у межах населеного пункту доведеться заплатити 2 800 грн. Якщо таке дерево зрубали за межами населеного пункту, компенсація зростає до 11 201 грн.

Раніше ми писали, що з приходом холодів тема обігріву стає особливо важливою. Українцям, які топлять дровами, цього року потрібно не лише запастися паливом, а й дотримуватися правил для їх заготівлі, встановлених законом.

Також ми розповідали, що добре підібрані дрова допомагають печі чи каміну працювати ефективніше, продовжують їхній термін служби та роблять опалення безпечним. Найкращий варіант — це сухі дрова з високою віддачею тепла й мінімальною кількістю смоли.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
