Дрова на зиму — чому в українців можуть конфіскувати паливо

З наближенням зимових холодів питання опалення стає особливо актуальним для багатьох українців. Ті, хто використовує дрова для обігріву житла, цього сезону мають подбати не лише про достатній запас палива, а й дотримуватись вимог чинного законодавства.

Про те, чому в українців можуть вилучити дрова та як цього уникнути у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому можуть вилучити дрова в українців

Кожен власник домогосподарства сам вирішує, купувати дрова чи заготовляти їх самостійно. При другому варіанті, українцям обов'язково необхідно дотримуватися визначених правил і мати відповідні дозволи.

Українцям заборонено просто заходити до лісу й збирати сухостій або рубати дерева без відповідних документів. Щоб заготовляти деревину законно, потрібно отримати лісорубний квиток. Зазвичай його видають лісовим підприємствам, які мають постійне право користування лісовими ресурсами. Саме вони відповідають за:

заготівлю деревини;

прибирання захаращень в лісі;

інші роботи, пов'язані з господарською діяльністю в лісі.

Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням. Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна рубка сухостою або самовільна заготівля дерев карається штрафом.

А стаття 108 Лісового кодексу України передбачає, що незаконно добуту деревину можуть вилучити. Якщо ж конфіскація неможлива, порушник зобов’язаний компенсувати її вартість. Тому, щоб уникнути штрафів, громадянам радять оформлювати всі необхідні дозволи або купувати дрова в офіційних продавців.

Чим ризикують покупці дров у 2025 році

Експерти наголошують, що навіть покупка дров може стати ризикованою, якщо їхнє походження не підтверджене документами. Придбання деревини "з рук", особливо за значно нижчою ціною, може свідчити про її незаконну заготівлю.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані", — в коментарі Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко.

Фахівці радять під час покупки обов’язково вимагати чеки, накладні та інші супровідні документи. Вони підтверджують легальність палива та дозволяють уникнути можливих штрафів.

Раніше ми писали, що придбати вже колоті дрова в Україні легко, однак чимало людей обирають цілі поліна, щоб рубати їх самостійно. Такий варіант економніший, але потребує додаткового часу й фізичних зусиль.

Також ми розповідали, що тим, хто опалює житло дровами, варто відповідально підходити до вибору деревини. Відомо, що найкраще горять тверді породи, але мало хто задумується — деякі види дров можуть бути небезпечними та взагалі не підходять для використання в домі.