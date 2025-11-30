Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Паливо на зиму — за яких умов у вас можуть вилучити дрова

Паливо на зиму — за яких умов у вас можуть вилучити дрова

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:35
Дрова на зиму — чому в українців можуть конфіскувати паливо
Дрова в лісі. Фото: Pixabay

З наближенням зимових холодів питання опалення стає особливо актуальним для багатьох українців. Ті, хто використовує дрова для обігріву житла, цього сезону мають подбати не лише про достатній запас палива, а й дотримуватись вимог чинного законодавства.

Про те, чому в українців можуть вилучити дрова та як цього уникнути у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому можуть вилучити дрова в українців

Кожен власник домогосподарства сам вирішує, купувати дрова чи заготовляти їх самостійно. При другому варіанті, українцям обов'язково необхідно дотримуватися визначених правил і мати відповідні дозволи.

Українцям заборонено просто заходити до лісу й збирати сухостій або рубати дерева без відповідних документів. Щоб заготовляти деревину законно, потрібно отримати лісорубний квиток. Зазвичай його видають лісовим підприємствам, які мають постійне право користування лісовими ресурсами. Саме вони відповідають за:

  • заготівлю деревини;
  • прибирання захаращень в лісі;
  • інші роботи, пов'язані з господарською діяльністю в лісі.

Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням. Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна рубка сухостою або самовільна заготівля дерев карається штрафом.

А стаття 108 Лісового кодексу України передбачає, що незаконно добуту деревину можуть вилучити. Якщо ж конфіскація неможлива, порушник зобов’язаний компенсувати її вартість. Тому, щоб уникнути штрафів, громадянам радять оформлювати всі необхідні дозволи або купувати дрова в офіційних продавців.

Чим ризикують покупці дров у 2025 році

Експерти наголошують, що навіть покупка дров може стати ризикованою, якщо їхнє походження не підтверджене документами. Придбання деревини "з рук", особливо за значно нижчою ціною, може свідчити про її незаконну заготівлю.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані", — в коментарі Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко.

Фахівці радять під час покупки обов’язково вимагати чеки, накладні та інші супровідні документи. Вони підтверджують легальність палива та дозволяють уникнути можливих штрафів.

Раніше ми писали, що придбати вже колоті дрова в Україні легко, однак чимало людей обирають цілі поліна, щоб рубати їх самостійно. Такий варіант економніший, але потребує додаткового часу й фізичних зусиль.

Також ми розповідали, що тим, хто опалює житло дровами, варто відповідально підходити до вибору деревини. Відомо, що найкраще горять тверді породи, але мало хто задумується — деякі види дров можуть бути небезпечними та взагалі не підходять для використання в домі.

опалювальний сезон опалення конфіскація дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації