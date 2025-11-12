Дрова невідомого походження — чи можуть оштрафувати покупця у 2025 році

Дрова перевозять на тракторі. Фото: Pexels

Закупівля дров залишається актуальною для багатьох українців. Однак купувати деревину можна лише через офіційних постачальників, адже придбання палива не у тих продавців може загрожувати штрафами та конфіскацією.

Про те, чому варто перевірити продавця дров перед покупкою та що може трапитись, якщо цього не зробити, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко.

За що можуть покарати покупців дров

За його словами придбання деревини без належних документів може коштувати кілька тисяч гривень.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані", — застерігає експерт.

Тому обов’язково потрібно вимагати чеки, накладні та документи, які підтверджують легальне походження деревини.

Як уникнути покупки нелегальної деревини

Щоб не стати покупцем у "чорних" лісорубів, слід звертати увагу на кілька важливих моментів:

Документи: у продавця мають бути лісорубний квиток або інші офіційні дозволи. Маркування: легальні дрова зазвичай мають бирки, тавра або шильдики з номером лісництва. Транспорт: найкраще купувати дрова через лісовоз із документами, а не з "багажника авто". Ціна: якщо пропозиція значно дешевша за ринкову, це може свідчити про нелегальне походження дров. Перевірка місця заготівлі: хороший знак — готовність продавця показати інформацію про лісництво, ділянку та акт рубки.

Як офіційно придбати дрова у 2025 році

Найзручніший варіант — купівля через державний інтернет-магазин "ДроваЄ". Для цього потрібно:

Зайти на офіційний портал і авторизуватися через електронний підпис, BankID НБУ або паспорт. Обрати об’єм та тип дров, вказати адресу доставки. Надіслати заявку і чекати підтвердження замовлення.

На один опалювальний сезон можна придбати не більше 15 кубометрів дров. Також українці можуть звернутися безпосередньо до найближчої філії державного підприємства "Ліси України". На сайті компанії можна знайти контакти постачальника, зателефонувати для замовлення та домовитися про доставку або самовивіз.

Раніше ми писали, що українці можуть легально купувати паливо для опалення, звертаючись до ліцензованих постачальників. Ціна дров залежить від компанії.

Також ми розповідали, що точно визначити, скільки дров знадобиться на сезон, складно, тому багато господарів роблять запас. Важливо також знати, як їх правильно зберігати та скільки часу вони залишаються придатними для опалення.