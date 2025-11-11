Ціни на дрова для опалення — за скільки продають приватні компанії в листопаді

Колоті дрова. Фото: Google Maps

Українці можуть купувати сировину для опалення житла офіційно кількома різними способами, наприклад, звернувшись до приватного постачальника з відповідним дозволом. Ціни на дрова варіюються залежно від компанії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають дрова приватні постачальники в листопаді 2025 року.

Ціни на дрова у приватних компаній

Тверде паливо можна купувати у приватних постачальників або компаній-посередників. Вартість різних типів дров зазвичай вказана на офіційних сайтах продавців, тому українці можуть будь-коли відвідати ці ресурси та порівняти доступні пропозиції.

Наприклад, одна з компаній, яка функціонує на ринку з 2010 року та займається реалізацією твердого палива в Києві/області, встановила такі ціни на продукцію в листопаді 2025 року:

обрізки пилорами — 1 900 грн/куб;

береза, вільха — 2 600 грн/куб;

сосна, осика, тополя, липа — 2 650 грн/куб;

дуб, акація, ясен, граб, клен — 3 050 грн/куб.

Інша приватна компанія реалізує дрова за нижчою ціною, тому клієнти можуть трохи заощадити. Наприклад, дуб, граб і ясен обійдеться замовникам у 2 650 грн/куб, береза — у 2 550 грн/куб, вільха — у 2 450 грн/куб, а сосна — у 2 350 грн/куб.

Які ціни в магазині "ДроваЄ"

Найпростіший спосіб офіційно купити тверде паливо — відвідати державний інтернет-магазину "ДроваЄ". Він дозволяє замовляти сировину онлайн із доставкою додому. Треба лише авторизуватися на сайті, вказати адресу, обрати тип дров і постачальника, після чого оплатити.

Ціни можуть приємно вразити українців: у листопаді вартість сировини починається від 694,4 грн/куб за неколоті дрова третьої групи. А максимальний показник доходить до 2 643 грн/куб за колоту звичайну сосну другої групи. Береза коштує в середньому 1 452,78 грн/куб, клен — 1 197,97 грн/куб, липа — 854,82 грн/куб.

Однак варто пам’ятати, що одна людина може придбати до 15 кубометрів дров на один опалювальний сезон. Це норма для офіційної купівлі через лісгосп або онлайн-платформи на кшталт "ДроваЄ".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, захисні лісосмуги входять до лісового фонду України, тому рубати чи збирати там сухостій без дозволу заборонено. Навіть для розчистки потрібен офіційний лісорубний квиток від держорганів.

Також ми писали, що самовільна заготівля дров без дозволу вважається незаконною, навіть якщо йдеться про повалені дерева. Біля водойм це суворо заборонено, а на пустирях — якщо ділянка не належить до лісового фонду.