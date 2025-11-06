Дрова для опалення — де категорично не можна заготовляти та у яких випадках загрожує штраф

Чоловік рубає сокирою дрова. Фото: Pexels

Питання заготівлі дров та вирубки дерев доволі жорстко контролюється з боку держави. Тому у деяких випадках заготівля деревини може потягнути за собою серйозний штраф.

Юрист Олег Козляк розповів Новини.LIVE, що за українським законодавством, будь-які дерева, що знаходиться поза межами приватних ділянок, у тому числі повалені дерева чи сухостій, належать державі або уповноваженим лісогосподарським структурам — лісгоспам та лісництвам.

Тому самовільна заготівля деревини без відповідного дозволу чи документації в багатьох випадках визнається незаконною.



Однак законодавство передбачає певні винятки та особливості для приватних земель, комунальних територій чи садиб, з урахуванням умов забудови чи функціонального призначення ділянок, пояснює фахівець.

Чи можна заготовляти дрова біля водойм

Юрист зазначив, що у випадку дерев чи кущів, які ростуть у прибережно-захисних смугах — уздовж річок, озер, каналів тощо, існують спеціальні обмеження. І заготівля дров у прибережній смузі без дозволу зазвичай заборонена.

"Законодавство передбачає захисні насадження та захисні смуги навколо водойм, для яких встановлюється особливий режим охорони. Зрізання дерев або чагарників у таких смугах без дозволу може вважатися порушенням і тягти накладення штрафу за статтею 65 КУпАП (пошкодження чи знищення захисних насаджень). Крім того, рубка дерев у прибережній зоні може суперечити вимогам місцевих актів, правилам земельного і водного законодавства, санітарним нормам тощо", — наголосив Олег Козляк.

Чи можна рубати на дрова сухостій на пустирях

Зрізати сухостій на пустирі, за словами юриста, можна лише за умови, що це не територія лісового фонду і дотримано місцевих правил.

Експерт нагадав, що поняття "пустир" — це, як правило, ділянка землі, яка не забудована, може бути непридатною для сільськогосподарського використання та інколи заростає деревами чи кущами. Але це не означає, що пустир входить до лісового фонду.

"Якщо деревні насадження ростуть на приватній або комунальній земельній ділянці, що не входить до складу лісового фонду, то власник ділянки чи користувач може мати право видаляти сухостій або некультурні дерева, якщо це не порушує інших нормативів — вольових чи архітектурних вимог, правил благоустрою тощо", — додав Олег Козляк.

Однак у цьому випадку, за його словами, важливо перевірити:

чи земельна ділянка віднесена до певного цільового використання (садибна забудова, ОСГ, комерційне, ремісниче тощо);

чи існують місцеві обмеження (генплан, охоронні зони, зелені насадження);

чи не йдеться про дерева, внесені до охоронюваних категорій або під охороною (наприклад, пам’ятки природи).

"Якщо ж на "пустирі" є сухостій, але сама ділянка — це лісовий фонд чи комунальний ліс, то заготівля сухостоїв також підлягає правилам лісового законодавства і зазвичай потребує дозволу", — додав він.

Чи можна вирубувати на дрова дерева, що ростуть біля вашого паркану

Юрист наголосив, що це питання дуже часто виникає на межі приватного права і сусідських відносин.

"Якщо дерево росте повністю на вашій приватній ділянці — ви, як власник або користувач, зазвичай маєте право ухвалювати рішення про його вирубку, особливо якщо дерево створює загрозу. Наприклад, якщо дерево аварійне. Але навіть у цьому випадку можуть застосовуватись місцеві правила благоустрою, які вимагають отримання рішення місцевої ради або ордера (особливо всередині населеного пункту)", — зазначив Олег Козляк.

Він додав, що якщо дерево росте частково на одній ділянці, частково на сусідській або точно на межі — потрібна згода власників або розв'язання питань межі. Тому у багатьох випадках доцільно домовлятись із сусідом або звертатися до місцевої влади.

"Щодо аварійних дерев, то у багатьох муніципалітетах передбачена спрощена процедура їх видалення (наприклад, при загрозі життю чи майну). В такому випадку зазвичай треба звернутися до органів місцевого самоврядування, подати заяву, іноді отримати експертний висновок (інженер-лісник чи фахівець) про аварійність. У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами (наприклад, постанова № 1045 Кабміну "Про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах")", — додав юрист.

Чи можна забирати на дрова повалені дерева та гілки вздовж автошляхів

Гілки чи повалені дерева вздовж доріг, за словами експерта, зазвичай розташовані в "смугах відводу" автодоріг або в охоронних зонах. Тож рубка чи заготівля деревини у смугах відведення доріг підлягає суворому регулюванню.



"Постановою №1239 від 25 жовтня 2024 року встановлено, що рубки дерев та чагарників у смугах відводу автомобільних доріг загального користування проводяться лише за погодженням із відповідними органами, за зверненням до лісокористувача чи власника дороги або за правилами, передбаченими для таких смуг", — зазначив Олег Козляк.



Він наголосив, що повалені дерева або гілки, які лежать уздовж дороги, можуть бути в обласній або комунальній власності. Тож право їхнього використання має бути погоджене із відповідними органами (дороги, комунальні служби).

"Простою мовою: забирати повалені дерева або гілки вздовж доріг без відповідного дозволу — зазвичай незаконно", — підкреслив експерт.

Чи можна спилювати "самосійні" дерева, що ростуть на власній земельній ділянці

"Самосійні дерева", за словами експерта, це ті, що виросли самі, без посадки, тобто, дикорослі чи поросль.

"Якщо вони ростуть на вашій приватній ділянці, не входять до частини лісового фонду або охоронних зон, то ви, як власник або користувач, маєте право їх видаляти, оскільки це не підпадає під поняття "лісове користування". Навпаки, не видалення такої порослі може в окремих випадках розцінюватись як бездіяльність власника", — додав він.

Чи можна зрізати на дрова гілку сусідського дерева, яка заходить за паркан

Олег Козляк розповів, що гілки, які заходять за межі ділянки — це доволі поширений спірний випадок.

"Загальні правила такі: ви маєте право "очистити" ті частини гілок сусідського дерева, які нависають над вашою ділянкою, але лише в межах своєї ділянки. Тобто зрізати частину гілок, що надходять до вас, — без права чіпати здорову частину дерева на стороні сусіда. Варто попередньо повідомити сусіда або узгодити дії, аби уникнути конфліктів", — зазначив він.

Юрист додав, що якщо ж зрізання гілки може зашкодити дереву або створити небезпеку, варто залучити фахівця чи погодити це з місцевими органами або лісовим інспектором, якщо дерево в охороні.

Де українці можуть заготовляти дрова для власних потреб без дозволу у 2025 році

"Якщо говорити просто, то, крім вирубки дерев на власній ділянці, ніде. Законодавство чітко передбачає, що деревина — ресурс, який належить державі або уповноваженим структурам. Тому самовільна вирубка часто є порушенням закону", — розповів Олег Козляк.

Він нагадав, що за незаконну порубку, пошкодження чи самовільне використання деревини можуть застосовуватися адміністративні та кримінальні санкції (включно зі штрафами, обмеженням або позбавленням волі) за ст. 65 КУпАП або ст. 246 КК України.

Для уникнення спорів або судових позовів краще звертатися до місцевої ради, органів благоустрою або лісництва, отримувати дозвіл або погодження, а також документально фіксувати походження дров: накладна, чек чи дозвіл, резюмував Олег Козляк.

