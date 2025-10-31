Заготівля дров у 2025 році — чи можна забирати сухі стовбури та гілки, що лежать біля дороги

Гілки лежать біля дороги. Фото: УНІАН

Вздовж більшості доріг можна помітити зелені насадження — дерева та кущі. На окремих ділянках вони перебувають у занедбаному стані: повалені дерева залишаються без догляду і поступово гниють. Це привертає увагу місцевих мешканців, які залюбки використали таку деревину для власних потреб, наприклад, на дрова.

Про те, чи можна забирати на дрова повалені дерева та гілки з лісосмуг вздовж автошляхів у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть українці самостійно заготовляти дрова в лісі чи посадці

Заготівля деревини та вирубка дерев в Україні суворо регулюються державою. Згідно з українським законодавством, дерева, що ростуть поза межами приватних ділянок, у тому числі сухостій та повалені дерева, належать державі або спеціалізованим лісогосподарським структурам — лісництвам та лісгоспам.

Самовільне використання такої деревини без дозволу чи необхідних документів у багатьох випадках є незаконним, пояснив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Чи можна забирати повалені дерева та гілки вздовж доріг

За словами експерта, дерева та гілки вздовж автошляхів здебільшого розташовані у так званих "смугах відводу" або охоронних зонах. Використання деревини на таких територіях суворо регламентується.

"Постановою № 1239 від 25 жовтня 2024 року встановлено, що рубки дерев та чагарників у смугах відводу автомобільних доріг загального користування проводяться лише за погодженням із відповідними органами, за зверненням до лісокористувача чи власника дороги або за правилами, передбаченими для таких смуг", — розповів юрист.

Він додав, що повалені дерева та гілки можуть належати обласним або комунальним органам. Тому використання їх без узгодження з відповідними службами є порушенням. Простіше кажучи, самовільно забирати деревину або гілки вздовж доріг — зазвичай незаконно.

Раніше ми писали, що зелені насадження є важливим елементом благоустрою будь-якого міста чи села. Користуватися ними слід за призначенням, а за станом дерев і кущів стежать місцеві органи влади.

Також ми розповідали, що дерева часто зростають у дворах, на вулицях чи в скверах, а іноді — самосівом у несподіваних місцях, наприклад, поруч із парканом приватного будинку. Такі дерева можуть засохнути або пошкодитися, становлячи загрозу для людей і майна, тож виникає запитання, чи можна їх зрізати на дрова.