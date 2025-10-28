Відео
Головна Економіка Дрова з покинутої ділянки — чи можна рубати дерева на пустирях

Дрова з покинутої ділянки — чи можна рубати дерева на пустирях

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:10
Оновлено: 09:18
Дрова з пустиря — чи можна рубати сухостій на занедбаних ділянках без дозволу
Колоди біля дороги. Фото: Pexels

Зелені насадження є важливою частиною благоустрою будь-якого населеного пункту. Використовувати їх можна лише за призначенням. Контроль за станом дерев і кущів навіть на пустирях здійснюють місцеві органи влади — тобто кожна ділянка, навіть без забудови, має свого розпорядника, відповідального за догляд за рослинністю.

Про те, чи можна заготовляти на дрова сухостій на пустирях у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна зрізати на дрова дерева, які ростуть на пустирях

Навіть повалені чи сухі дерева, що ростуть поза межами приватної власності, належать державі або спеціалізованим лісовим установам, таких як лісгоспи чи лісництва. Тому самовільне спилювання чи збирання таких дерев без дозволу вважається незаконним.

У коментарі журналістці Насті Рейн юрист Олег Козляк пояснив, що заготовляти дрова на пустирях можна лише тоді, коли ділянка не належить до лісового фонду й дотримано місцевих правил благоустрою. 

За його словами, сам по собі термін "пустир" означає незабудовану землю, яка може бути непридатною для сільського господарства та поростати чагарниками, але це не робить її територією лісового фонду.

"Якщо деревні насадження ростуть на приватній або комунальній земельній ділянці, що не входить до складу лісового фонду, то власник ділянки чи користувач може мати право видаляти сухостій або некультурні дерева, якщо це не порушує інших нормативів", — зазначає юрист.

Що потрібно зробити перед початком робіт

Перед будь-якими роботами, наголошує юрист, варто перевірити:

  • яке цільове призначення має земля;
  • чи не потрапляє вона до охоронних зон;
  • чи не ростуть там види рослин, занесені до Червоної книги.

У разі, якщо пустир входить до складу лісового фонду або є комунальним лісом, заготівля навіть сухих дерев дозволена лише за відповідними дозволами та згідно з лісовим законодавством.

Раніше ми писали, що восени особливо зростає попит на м’які породи деревини, тож лісництва не завжди встигають заготовити потрібний обсяг дров. Людям іноді доводиться чекати кілька тижнів.

Також ми розповідали, що через проблеми в енергетиці дедалі більше українців шукають способи обігріву взимку, і дрова залишаються одним із найпопулярніших варіантів. Водночас варто пам’ятати, що заготовляти деревину дозволено не всюди.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
