Дрова с брошенного участка — можно ли рубить деревья на пустырях

Дата публикации 28 октября 2025 14:10
обновлено: 09:18
Дрова с пустыря — можно ли рубить сухостой на заброшенных участках без разрешения
Бревна возле дороги. Фото: Pexels

Зеленые насаждения являются важной частью благоустройства любого населенного пункта. Использовать их можно только по назначению. Контроль за состоянием деревьев и кустов даже на пустырях осуществляют местные органы власти — то есть каждый участок, даже без застройки, имеет своего распорядителя, ответственного за уход за растительностью.

О том, можно ли заготавливать на дрова сухостой на пустырях в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли срезать на дрова деревья, которые растут на пустырях

Даже поваленные или сухие деревья, растущие за пределами частной собственности, принадлежат государству или специализированным лесным учреждениям, таким как лесхозы или лесничества. Поэтому самовольное спиливание или сбор таких деревьев без разрешения считается незаконным.

В комментарии журналистке Насте Рейн юрист Олег Козляк объяснил, что заготавливать дрова на пустырях можно только тогда, когда участок не относится к лесному фонду и соблюдены местные правила благоустройства.

По его словам, сам по себе термин "пустырь" означает незастроенную землю, которая может быть непригодной для сельского хозяйства и зарастать кустарниками, но это не делает ее территорией лесного фонда.

"Если древесные насаждения растут на частном или коммунальном земельном участке, который не входит в состав лесного фонда, то владелец участка или пользователь может иметь право удалять сухостой или некультурные деревья, если это не нарушает других нормативов", — отмечает юрист.

Что нужно сделать перед началом работ

Перед любыми работами, отмечает юрист, стоит проверить:

  • какое целевое назначение имеет земля;
  • не попадает ли она в охранные зоны;
  • не растут ли там виды растений, занесенные в Красную книгу.

В случае, если пустырь входит в состав лесного фонда или является коммунальным лесом, заготовка даже сухих деревьев разрешена только по соответствующим разрешениям и согласно лесному законодательству.

Ранее мы писали, что осенью особенно растет спрос на мягкие породы древесины, поэтому лесничества не всегда успевают заготовить нужный объем дров. Людям иногда приходится ждать несколько недель.

Также мы рассказывали, что из-за проблем в энергетике все больше украинцев ищут способы обогрева зимой, и дрова остаются одним из самых популярных вариантов. При этом стоит помнить, что заготавливать древесину разрешено не везде.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
