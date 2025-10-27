Дрова на зиму — можно ли рубить сухостой возле прудов и рек в 2025

Срезанное дерево на берегу водоема. Фото: Pixabay

Из-за сложной ситуации в энергетике все больше украинцев задумываются, как обогревать свои дома зимой. Один из самых популярных способов — отопление дровами. Но не все знают, что заготавливать древесину можно далеко не везде.

О том, можно ли заготавливать дрова в лесополосах возле водоемов в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Разрешено ли рубить деревья возле водоемов

Согласно Водному кодексу Украины, вдоль рек, озер и прудов существуют прибрежные защитные полосы. Они нужны, чтобы сохранять чистоту воды и природный баланс. Эти земли принадлежат государству или общинам, поэтому использовать их без разрешения — незаконно.

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, что в прибрежных зонах действуют особые правила. Самовольно вырубать или даже повреждать деревья и кусты возле водоемов нельзя. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

Какое наказание грозит нарушителям

"Законодательство предусматривает защитные насаждения и защитные полосы вокруг водоемов, для которых устанавливается особый режим охраны. Срезание деревьев или кустарников в таких полосах без разрешения может считаться нарушением", — пояснил юрист

По словам Козляка, если кто-то срежет или повредит деревья без разрешения, нарушитель будет нести ответственность по статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафы:

для граждан — от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов (от 510 до 765 грн) ;

; для должностных лиц — от 60 до 90 необлагаемых минимумов (от 1 020 до 1 530 грн).

Кроме того, такая деятельность может нарушать требования местных нормативных актов, земельного и водного законодательства, а также санитарные правила.

