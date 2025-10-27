Дрова на зиму — чи можна рубати сухостій біля ставків та річок у 2025

Зрізане дерево на березі водойми. Фото: Pixabay

Через складну ситуацію в енергетиці все більше українців задумуються, як обігрівати свої домівки взимку. Один із найпопулярніших способів — опалення дровами. Але не всі знають, що заготовляти деревину можна далеко не всюди.

Про те, чи можна заготовляти дрова в лісосмугах біля водойм у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи дозволено рубати дерева біля водойм

Згідно з Водним кодексом України, уздовж річок, озер і ставків існують прибережні захисні смуги. Вони потрібні, щоб зберігати чистоту води й природний баланс. Ці землі належать державі або громадам, тому використовувати їх без дозволу — незаконно.

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, що у прибережних зонах діють особливі правила. Самовільно вирубувати або навіть пошкоджувати дерева й кущі біля водойм не можна. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

Яке покарання загрожує порушникам

"Законодавство передбачає захисні насадження та захисні смуги навколо водойм, для яких встановлюється особливий режим охорони. Зрізання дерев або чагарників у таких смугах без дозволу може вважатися порушенням", — пояснив юрист

За словами Козляка, якщо хтось зріже чи пошкодить дерева без дозволу, порушник нестиме відповідальність за статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені штрафи:

для громадян — від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 510 до 765 грн) ;

; для посадових осіб — від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів (від 1 020 до 1 530 грн).

Окрім того, така діяльність може порушувати вимоги місцевих нормативних актів, земельного та водного законодавства, а також санітарні правила.

Раніше ми писали, що у 2025 році більшість українців все ще користується газовим опаленням, хоча чимало людей обирають альтернативи — наприклад, обігрів дровами. Проте не кожен знає, де дозволено заготовляти деревину, аби не порушити закон.

Також ми розповідали, що власники приватних будинків часто стикаються з проблемою, коли гілки сусідських дерев звисають на їхню ділянку. Це створює незручності, тож виникає питання — чи можна їх обрізати самостійно, не порушивши при цьому закон.