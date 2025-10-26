Відео
Головна Економіка Гілки сусідського дерева зайшли за паркан — чи можна обрізати

Гілки сусідського дерева зайшли за паркан — чи можна обрізати

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 07:48
Дерево сусіда нависає над вашою ділянкою — чи можна зрізати гілки, які лізуть через паркан
Люди забирають обрізані гілки. Фото: УНІАН

Багато власників приватних будинків стикаються з ситуацією, коли гілки дерев із сусіднього подвір’я нависають над їхньою територією — городом, садом чи двором. Це може створювати чимало незручностей: листя засипає землю, тінь заважає росту рослин, а плоди обсипаються просто на грядки. У таких випадках виникає логічне запитання — чи можна самостійно обрізати ці гілки.

Про те, чи можуть українці без дозволу зрізати на дрова гілки сусідського дерева, які переходять за межі паркану, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи законно саджати дерева біля паркану

Українське законодавство встановлює чіткі норми щодо відстані, на якій можна садити дерева біля межі ділянки. Високі дерева (понад 3 метри) потрібно висаджувати не ближче ніж за 4–6 метрів від паркану, а кущі — щонайменше за один метр. 

Ці правила допомагають уникнути конфліктів між сусідами. Але якщо дерево вже росте, і його гілки простягаються на вашу територію, питання вирішується інакше.

Чи можна видаляти гілки, які звисають над вашою ділянкою

Згідно із Земельним кодексом України, якщо гілки чи коріння з сусідньої ділянки реально заважають користуватися вашою землею, ви маєте право їх видалити. Це можна зробити, якщо вони:

  • затінюють город або сад;
  • перешкоджають господарським роботам;
  • засмічують територію листям чи плодами.

Що робити з гілками сусідського дерева

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив, що така ситуація є досить типовою і часто викликає суперечки між сусідами. За його словами, власник має право обрізати лише ті частини гілок, які заходять на його бік, не пошкоджуючи дерево повністю.

"Слід діяти обережно, щоб не пошкодити стовбур чи здорові частини дерева, що залишаються на чужій ділянці. В ідеалі — попередньо повідомити сусіда або узгодити дії, аби уникнути конфліктів", — наголошує експерт.

Якщо є ризик, що обрізання може пошкодити дерево або створити небезпеку, юрист радить звернутися до спеціаліста чи узгодити дії з місцевою владою. Особливо це стосується випадків, коли дерево в охороні.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
