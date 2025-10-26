Дерево соседа нависает над вашим участком — можно ли срезать ветки, которые лезут через забор

Люди забирают обрезанные ветки. Фото: УНИАН

Многие владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда ветви деревьев из соседнего двора нависают над их территорией — огородом, садом или двором. Это может создавать немало неудобств: листья засыпают землю, тень мешает росту растений, а плоды осыпаются прямо на грядки. В таких случаях возникает логичный вопрос — можно ли самостоятельно обрезать эти ветки.

О том, могут ли украинцы без разрешения срезать на дрова ветки соседского дерева, которые переходят за пределы забора, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Законно ли сажать деревья возле забора

Украинское законодательство устанавливает четкие нормы относительно расстояния, на котором можно сажать деревья у границы участка. Высокие деревья (более 3 метров) нужно высаживать не ближе чем за 4-6 метров от забора, а кусты — минимум за один метр.

Реклама

Эти правила помогают избежать конфликтов между соседями. Но если дерево уже растет, и его ветви простираются на вашу территорию, вопрос решается иначе.

Можно ли удалять ветки, которые свисают над вашим участком

Согласно Земельному кодексу Украины, если ветки или корни с соседнего участка реально мешают пользоваться вашей землей, вы имеете право их удалить. Это можно сделать, если они:

Реклама

затеняют огород или сад;

препятствуют хозяйственным работам;

засоряют территорию листьями или плодами.

Что делать с ветками соседского дерева

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил, что такая ситуация является достаточно типичной и часто вызывает споры между соседями. По его словам, владелец имеет право обрезать только те части веток, которые заходят на его сторону, не повреждая дерево полностью.

"Следует действовать осторожно, чтобы не повредить ствол или здоровые части дерева, которые остаются на чужом участке. В идеале — предварительно сообщить соседу или согласовать действия, чтобы избежать конфликтов", — отмечает эксперт.

Реклама

Если есть риск, что обрезка может повредить дерево или создать опасность, юрист советует обратиться к специалисту или согласовать действия с местными властями. Особенно это касается случаев, когда дерево в охране.

Ранее мы писали, что в Украине в 2025 году будут действовать программы поддержки для владельцев домов с твердотопливным отоплением. Граждане, которые соответствуют установленным критериям, могут получить государственную субсидию, льготу или единовременную денежную помощь.

Реклама

Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры, которые отапливают жилье дровами, углем или сжиженным газом и не пользуются газовыми или электрическими системами, имеют право оформить субсидию или льготы от государства.