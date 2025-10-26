Заготівля дров у 2025 році — де українці можуть займатися рубкою дерев без дозволу

Дрова лежать на землі посеред лісу. Фото: Pixabay

У 2025 році газове опалення найпопулярніше серед українців, проте багато людей все ще використовують різні альтернативи для обігріву помешкання. Один із варіантів — топити будинок дровами. Однак не всі знають, де можна заготовляти дрова, а де це може привести до проблем із законом.

Про те, де у 2025 році українці можуть законно заготовляти дрова для власних потреб, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де заборонено заготовляти дрова без дозволу

В Україні суворо контролюють заготівлю дров та вирубку лісу. За чинним законодавством, усі дерева, що ростуть поза межами приватних земельних ділянок, включно з поваленими або сухими деревами, належать державі або офіційним лісогосподарським організаціям — лісництвам і лісгоспам.

Самовільна рубка або збирання деревини без відповідних документів та дозволів у більшості випадків вважається незаконною. Однак є певні виключення.

Де українці можуть заготовляти дрова у 2025 році

У коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн юрист Олег Козляк розповів, що крім дерев на власній ділянці, закон не дозволяє їх рубку. Деревина є ресурсом, який перебуває у власності держави або уповноважених органів, тому незаконна порубка тягне за собою відповідальність.

"Якщо говорити просто, то крім вирубки дерев на власній ділянці, ніде. Законодавство чітко передбачає, що деревина — ресурс, який належить державі або уповноваженим структурам. Тому самовільна вирубка часто є порушенням закону", — пояснив юрист.

Він також нагадав, що відповідно до ст. 65 КУпАП та ст. 246 КК України за самовільну вирубку, пошкодження або використання деревини без дозволу передбачено адміністративне та кримінальне покарання. За порушення законодавства українцям загрожують:

штрафи:

обмеження або позбавлення волі.

Щоб уникнути конфліктів і судових справ, перед заготівлею дров, Олег Козляк рекомендує отримати офіційний дозвіл у місцевих органах влади, органах благоустрою або лісництві. Також важливо зберігати документальне підтвердження походження дров: накладні, чеки або спеціальні дозволи.

Раніше ми писали, що зелені насадження є невіднятною частиною благоустрою міст і сіл. З часом дерева старіють, всихають і можуть становити загрозу для людей та їхнього майна. У таких випадках виникає питання — чи дозволено спиляти дерево й використати його на дрова.

Також ми розповідали, що багато українців, які опалюють оселі дровами, не можуть точно визначити, скільки палива потрібно на зиму, тому заготовляють його і запасом. Через це у господарів часто залишаються старі дрова. Та чи придатні вони для опалення?