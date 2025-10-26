Заготовка дров в 2025 году — где украинцы могут заниматься рубкой деревьев без разрешения

Дрова лежат на земле посреди леса. Фото: Pixabay

В 2025 году газовое отопление самое популярное среди украинцев, однако многие люди все еще используют различные альтернативы для обогрева помещения. Один из вариантов — топить дом дровами. Однако не все знают, где можно заготавливать дрова, а где это может привести к проблемам с законом.

О том, где в 2025 году украинцы могут законно заготавливать дрова для собственных нужд, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где запрещено заготавливать дрова без разрешения

В Украине строго контролируют заготовку дров и вырубку леса. По действующему законодательству, все деревья, растущие за пределами частных земельных участков, включая поваленные или сухие деревья, принадлежат государству или официальным лесохозяйственным организациям — лесничествам и лесхозам.

Самовольная рубка или сбор древесины без соответствующих документов и разрешений в большинстве случаев считается незаконной. Однако есть определенные исключения.

Где украинцы могут заготавливать дрова в 2025 году

В комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олег Козляк рассказал, что кроме деревьев на собственном участке, закон не позволяет их рубку. Древесина является ресурсом, который находится в собственности государства или уполномоченных органов, поэтому незаконная порубка влечет за собой ответственность.

"Если говорить просто — то, кроме вырубки деревьев на собственном участке — нигде. Законодательство четко предусматривает, что древесина — ресурс, который принадлежит государству или уполномоченным структурам. Поэтому самовольная вырубка часто является нарушением закона", — пояснил юрист.

Он также напомнил, что в соответствии со ст. 65 КУоАП и ст. 246 УК Украины за самовольную вырубку, повреждение или использование древесины без разрешения предусмотрено административное и уголовное наказание. За нарушение законодательства украинцам грозят:

штрафы:

ограничение или лишение свободы.

Чтобы избежать конфликтов и судебных дел, перед заготовкой дров, Олег Козляк рекомендует получить официальное разрешение в местных органах власти, органах благоустройства или лесничестве. Также важно сохранять документальное подтверждение происхождения дров: накладные, чеки или специальные разрешения.

