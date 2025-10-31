Заготовка дров в 2025 году — можно ли забирать сухие стволы и ветки, лежащие у дороги

Ветки лежат возле дороги. Фото: УНИАН

Вдоль большинства дорог можно заметить зеленые насаждения — деревья и кусты. На отдельных участках они находятся в запущенном состоянии: поваленные деревья остаются без ухода и постепенно гниют. Это привлекает внимание местных жителей, которые охотно использовали такую древесину для собственных нужд, например, на дрова.

О том, можно ли забирать на дрова поваленные деревья и ветки из лесополос вдоль автодорог в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Заготовка древесины и вырубка деревьев в Украине строго регулируются государством. Согласно украинскому законодательству, деревья, растущие за пределами частных участков, в том числе сухостой и поваленные деревья, принадлежат государству или специализированным лесохозяйственным структурам — лесничествам и лесхозам.

Самовольное использование такой древесины без разрешения или необходимых документов во многих случаях является незаконным, пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Можно ли забирать поваленные деревья и ветки вдоль дорог

По словам эксперта, деревья и ветки вдоль автодорог в основном расположены в так называемых "полосах отвода" или охранных зонах. Использование древесины на таких территориях строго регламентируется.

"Постановлением № 1239 от 25 октября 2024 года установлено, что рубки деревьев и кустарников в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования проводятся только по согласованию с соответствующими органами, по обращению к лесопользователю или владельцу дороги или по правилам, предусмотренным для таких полос", — рассказал юрист.

Он добавил, что поваленные деревья и ветки могут принадлежать областным или коммунальным органам. Поэтому использование их без согласования с соответствующими службами является нарушением. Проще говоря, самовольно забирать древесину или ветки вдоль дорог — обычно незаконно.

