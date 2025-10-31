Видео
Дрова для отопления — можно ли собирать ветки возле дороги в 2025

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 16:10
обновлено: 09:35
Заготовка дров в 2025 году — можно ли забирать сухие стволы и ветки, лежащие у дороги
Ветки лежат возле дороги. Фото: УНИАН

Вдоль большинства дорог можно заметить зеленые насаждения — деревья и кусты. На отдельных участках они находятся в запущенном состоянии: поваленные деревья остаются без ухода и постепенно гниют. Это привлекает внимание местных жителей, которые охотно использовали такую древесину для собственных нужд, например, на дрова.

О том, можно ли забирать на дрова поваленные деревья и ветки из лесополос вдоль автодорог в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли украинцы самостоятельно заготавливать дрова в лесу или посадке

Заготовка древесины и вырубка деревьев в Украине строго регулируются государством. Согласно украинскому законодательству, деревья, растущие за пределами частных участков, в том числе сухостой и поваленные деревья, принадлежат государству или специализированным лесохозяйственным структурам — лесничествам и лесхозам.

Самовольное использование такой древесины без разрешения или необходимых документов во многих случаях является незаконным, пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Можно ли забирать поваленные деревья и ветки вдоль дорог

По словам эксперта, деревья и ветки вдоль автодорог в основном расположены в так называемых "полосах отвода" или охранных зонах. Использование древесины на таких территориях строго регламентируется.

"Постановлением № 1239 от 25 октября 2024 года установлено, что рубки деревьев и кустарников в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования проводятся только по согласованию с соответствующими органами, по обращению к лесопользователю или владельцу дороги или по правилам, предусмотренным для таких полос", — рассказал юрист.

Он добавил, что поваленные деревья и ветки могут принадлежать областным или коммунальным органам. Поэтому использование их без согласования с соответствующими службами является нарушением. Проще говоря, самовольно забирать древесину или ветки вдоль дорог — обычно незаконно.

Ранее мы писали, что зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства любого города или села. Пользоваться ими следует по назначению, а за состоянием деревьев и кустов следят местные органы власти.

Также мы рассказывали, что деревья часто растут во дворах, на улицах или в скверах, а иногда — самосевом в неожиданных местах, например, рядом с забором частного дома. Такие деревья могут засохнуть или повредиться, представляя угрозу для людей и имущества, поэтому возникает вопрос, можно ли их срезать на дрова.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
