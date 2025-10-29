Видео
Дерево возле забора — можно ли срезать на дрова без разрешения

Дата публикации 29 октября 2025 14:10
обновлено: 12:26
Заготовка дров — можно ли без разрешения срезать деревья, растущие на границе с соседом или улицей
Дрова и дерево возле забора из сетки. Фото: Pexels

Деревья — привычный элемент наших дворов, улиц и скверов. Однако иногда они вырастают самосевом в неожиданных местах — например, просто возле забора частного дома. Со временем такое дерево может высохнуть, повредиться и представлять опасность для людей или их имущества. В таких случаях владельцы часто решают просто спилить его на дрова. Но законно ли это делать, если дерево растет за пределами вашего участка.

О том, можно ли срезать на дрова деревья, которые растут возле вашего забора, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Когда на удаление дерева разрешение не обязательно

Если растение находится полностью в пределах вашего частного земельного участка, то, как правило, дополнительных согласований с местными органами власти не требуется. Это же касается и неприватизированных участков, где расположены жилые дома или хозяйственные постройки.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олега Козляка добавил, что подобные вопросы часто касаются одновременно частного права и соседских отношений.

По его словам, если дерево растет только на вашей земле, обычно вы имеете право решать, что с ним делать — особенно если оно аварийное и может упасть.

"Но даже в этом случае могут применяться местные правила благоустройства, которые требуют получения решения местного совета или ордера (особенно внутри населенного пункта)", — отметил Олег Козляк.

Если же дерево растет на границе двух участков или частично заходит к соседу, стоит согласовать действия с другим владельцем или обратиться в органы местного самоуправления, чтобы избежать конфликтов.

Что делать с аварийными деревьями возле вашего двора

Юрист напомнил, что во многих общинах существует упрощенная процедура удаления аварийных деревьев, которые представляют угрозу жизни или имуществу. Для этого нужно:

  • подать заявление в местный совет;
  • иногда также необходимо получить заключение специалиста, который подтвердит аварийное состояние.

Внутри населенных пунктов удаление зеленых насаждений обычно проводится только после получения официального разрешения или ордера согласно постановлению Кабмина №1045 "О порядке удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

Ранее мы писали, что украинцы все чаще задумываются, как согреть дом зимой на фоне проблем в энергосистеме. Популярным вариантом становится отопление дровами, но важно помнить, что заготовка древесины разрешена не везде.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения — часть благоустройства города или села, и использовать их можно только законно. За состоянием деревьев и кустов, даже на заброшенных территориях, следят местные органы власти.

отопительный сезон деревья отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
