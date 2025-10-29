Заготовка дров — можно ли без разрешения срезать деревья, растущие на границе с соседом или улицей

Дрова и дерево возле забора из сетки. Фото: Pexels

Деревья — привычный элемент наших дворов, улиц и скверов. Однако иногда они вырастают самосевом в неожиданных местах — например, просто возле забора частного дома. Со временем такое дерево может высохнуть, повредиться и представлять опасность для людей или их имущества. В таких случаях владельцы часто решают просто спилить его на дрова. Но законно ли это делать, если дерево растет за пределами вашего участка.

Когда на удаление дерева разрешение не обязательно

Если растение находится полностью в пределах вашего частного земельного участка, то, как правило, дополнительных согласований с местными органами власти не требуется. Это же касается и неприватизированных участков, где расположены жилые дома или хозяйственные постройки.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олега Козляка добавил, что подобные вопросы часто касаются одновременно частного права и соседских отношений.

По его словам, если дерево растет только на вашей земле, обычно вы имеете право решать, что с ним делать — особенно если оно аварийное и может упасть.

"Но даже в этом случае могут применяться местные правила благоустройства, которые требуют получения решения местного совета или ордера (особенно внутри населенного пункта)", — отметил Олег Козляк.

Если же дерево растет на границе двух участков или частично заходит к соседу, стоит согласовать действия с другим владельцем или обратиться в органы местного самоуправления, чтобы избежать конфликтов.

Что делать с аварийными деревьями возле вашего двора

Юрист напомнил, что во многих общинах существует упрощенная процедура удаления аварийных деревьев, которые представляют угрозу жизни или имуществу. Для этого нужно:

подать заявление в местный совет;

иногда также необходимо получить заключение специалиста, который подтвердит аварийное состояние.

Внутри населенных пунктов удаление зеленых насаждений обычно проводится только после получения официального разрешения или ордера согласно постановлению Кабмина №1045 "О порядке удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

