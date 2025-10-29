Заготівля дров — чи можна без дозволу зрізати дерева, що ростуть на межі з сусідом чи вулицею

Дрова і дерево біля паркану з сітки. Фото: Pexels

Дерева — звичний елемент наших дворів, вулиць і скверів. Проте іноді вони виростають самосівом у несподіваних місцях — наприклад, просто біля паркану приватного будинку. З часом таке дерево може висохнути, пошкодитися та становити небезпеку для людей чи їх майна. У таких випадках власники часто вирішують просто спиляти його на дрова. Але чи законно це робити, якщо дерево росте за межами вашої ділянки.

Про те, чи можна зрізати на дрова дерева, які ростуть біля вашого паркану, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли на видалення дерева дозвіл не обов'язковий

Якщо рослина знаходиться повністю у межах вашої приватної земельної ділянки, то, як правило, додаткових погоджень із місцевими органами влади не потрібно. Це саме стосується й неприватизованих ділянок, де розташовані житлові будинки чи господарські споруди.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн юрист Олега Козляка додав, що подібні питання часто стосуються одночасно приватного права та сусідських відносин.

За його словами, якщо дерево росте лише на вашій землі, зазвичай ви маєте право вирішувати, що з ним робити — особливо якщо воно аварійне й може впасти.

"Але навіть у цьому випадку можуть застосовуватись місцеві правила благоустрою, які вимагають отримання рішення місцевої ради або ордера (особливо всередині населеного пункту)", — зазначив Олег Козляк.

Якщо ж дерево росте на межі двох ділянок або частково заходить до сусіда, варто узгодити дії з іншим власником або звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб уникнути конфліктів.

Що робити з аварійними деревами біля вашого двору

Юрист нагадав, що у багатьох громадах існує спрощена процедура видалення аварійних дерев, які становлять загрозу життю чи майну. Для цього потрібно:

подати заяву до місцевої ради;

іноді також необхідно отримати висновок спеціаліста, який підтвердить аварійний стан.

Усередині населених пунктів видалення зелених насаджень зазвичай проводиться лише після отримання офіційного дозволу або ордера згідно з постановою Кабміну №1045 "Про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

Раніше ми писали, що українці дедалі частіше замислюються, як зігріти оселю взимку на тлі проблем в енергосистемі. Популярним варіантом стає опалення дровами, але важливо пам'ятати, що заготівля деревини дозволена не всюди.

Також ми розповідали, що зелені насадження — частина благоустрою міста чи села, і використовувати їх можна лише законно. За станом дерев та кущів, навіть на занедбаних територіях, стежать місцеві органи влади.