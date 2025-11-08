Опалювальний сезон 2025-2026 — чи можна збирати дрова в лісосмугах вздовж полів

Дерево лежить в лісосмузі біля поля. Фото: Pexels

Подорожуючи Україною, можна помітити, що між полями часто тягнуться смуги дерев. Вони захищають ґрунти від вітрів, утримують вологу й допомагають підвищувати врожайність. Проте багато з них давно не доглядаються — там лежить сухостій, поламані гілки, а деякі дерева вже давно всохли. Для місцевих жителів така деревина могла б стати безплатними дровами. Але перед тим як іти в лісосмугу з пилкою чи сокирою, варто розібратись, чи не порушать такі дії закон.

Про те, чи можуть українці зрізати на дрова сухі дерева та гілки в лісосмугах вздовж полів, пояснили на сайті Мачухівської територіальної громади.

Що таке захисні лісосмуги та чи можна в них заготовляти дрова

Згідно зі статтею 5 Лісового кодексу України, полезахисні лісосмуги офіційно належать до лісового фонду України. Це означає, що будь-які рубки чи обрізання дерев можна проводити лише з дозволу — після отримання лісорубного квитка.

Без нього навіть збирання сухостою вважається порушенням і тягне за собою відповідальність. Отримати дозвіл можуть лише власники лісів або постійні лісокористувачі. Якщо, наприклад, сільська рада хоче розчистити лісосмугу, вона повинна звернутися до районної адміністрації з письмовою заявою.

Далі створюється спеціальна комісія з представників екоінспекції, лісгоспу, райдержадміністрації та місцевої ради. Вони перевіряють стан лісосмуги й вирішують, чи потрібна вирубка. Якщо рішення позитивне — оформлюється лісорубний квиток на відповідну сільраду.

Варто зазначити, що орендарі земельних ділянок не мають права самостійно розчищати лісосмуги, навіть якщо вони межують із їхньою ріллею чи заросли самосівом.

На скільки можуть оштрафувати за рубку дерев біля полів

За незаконну вирубку або пошкодження дерев у лісосмугах передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність:

Адміністративна — штраф для громадян від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 765 грн. Для посадових осіб — від 60 до 90 мінімумів (від 1 020 до 1 530 грн). Кримінальна — якщо завдано істотної шкоди, штраф може сягати від 1000 до 1500 мінімумів, тобто від 17 000 до 25 500 грн. У тяжких випадках порушнику може загрожувати арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.

Розмір збитків визначається за спеціальною методикою, затвердженою Кабміном. Істотною вважається шкода, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українцям варто пам'ятати, що полезахисні лісосмуги — це не просто дерева між полями, а важлива частина ландшафту, яка захищає ґрунти та допомагає сільському господарству. Самовільна вирубка або навіть збирання сухих гілок без дозволу є порушенням закону й може обернутися серйозними штрафами.

