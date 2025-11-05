Відео
Україна
Чи можуть українці забирати на дрова повалені в лісі дерева

Чи можуть українці забирати на дрова повалені в лісі дерева

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:10
Оновлено: 20:05
Опалення дровами — чи можна забирати для власних потреб повалені в лісі дерева та гілки
Дерево впало в лісі. Фото: Pixabay

В Україні багато людей в сільській місцевості та приватному секторі взимку опалюють свої домівки дровами. Тому підготовка палива на холодний сезон — одне з головних завдань для таких родин. 

Про те, чи можуть українці забирати на дрова повалені дерева та гілки в лісі у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто має право заготовляти дрова в лісі

Кожне господарство може самостійно вирішувати, що вигідніше — купувати дрова чи готувати їх власноруч. Однак, якщо з купівлею все просто, то при самостійній заготівлі потрібно враховувати норми законодавства.

На сайті Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства роз’яснили, що самовільно пиляти сухостій або впалі дерева в лісі заборонено. Для цього необхідно мати спеціальний дозвіл — лісорубний квиток. 

Цей документ видають лише постійним лісокористувачам — переважно лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються прибиранням повалених дерев і захаращеності у лісових масивах.

Лісорубний (або лісовий) квиток — це головний документ, який підтверджує право на:

  • спеціальне використання лісових ресурсів;
  • ведення обліку плати за їх використання;
  • контроль обсягів деревини, дозволеної до заготівлі;
  • визначення строків вивезення та очищення території після рубки;
  • облік природного поновлення лісу.

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільна заготівля навіть сухостою вважається незаконною і тягне за собою накладення штрафу. Без спеціального дозволу в лісі дозволено лише збирати:

  • хвою;
  • тонкі гілки;
  • опале листя;
  • кору, що відпала природним шляхом;
  • дрібні відходи після вітровалів чи лісових робіт.

Чому українці не можуть використовувати для власних потреб уже впалі дерева

Багато людей вважають, що забрати повалене або гниле дерево, яке нікому не потрібне, — не проблема. Проте існують вагомі причини, чому це заборонено:

  1. По-перше, це питання безпеки. Лісозаготівля — небезпечний вид робіт, який вимагає спеціальної підготовки, відповідного інструменту та знань правил техніки безпеки. 
  2. По-друге, існує ризик зловживань. Під виглядом збору сушняку недобросовісні особи часто вирубують живі дерева, завдаючи шкоди лісам. 

Отже, для заготівлі дров на зиму найкращий варіант — придбати їх офіційно у лісгоспі або в інших легальних постачальників. Самостійна рубка дерев в лісі без дозволу — це порушення закону, за яке передбачена відповідальність.

Раніше ми писали, що з настанням холодів українці починають запасатися дровами для опалення. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

Також ми розповідали, що контакт дерев чи гілок із лініями електропередач становить небезпеку для людей та їх майна. Щоб запобігти аваріям, енергетики регулярно обрізають зелені насадження біля ЛЕП.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
