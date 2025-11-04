Купити дрова в Україні — де продають офіційно та скільки коштує 1 м³

Заготівля дров. Фото: Google Maps

Українці в очікуванні морозів починають замислюватися над заготівлею дров для опалення. Існує кілька офіційних способів це зробити — онлайн чи офлайн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні можна легально купити дрова та скільки коштує 1 м³.

Як купити дрова в Україні

Найпростіший спосіб — за допомогою державного інтернет-магазину "ДроваЄ". Там можна замовити потрібний об’єм сировини для опалення житла. Варто відвідати офіційний портал, авторизуватися з електронним підписом, BankID НБУ чи паспортними даними, після чого налаштувати параметри замовлення.

Користувачам потрібно зазначити адресу доставки, переглянути запропоновані варіанти й обрати постачальника, уточнити тип/об’єм дров, надіслати заявку і чекати підтвердження замовлення. Зауважимо, одна людина може купити максимум 15 кубометрів на опалювальний сезон, не більше.

Покупка через "ДроваЄ". Фото: скриншот

Альтернативний варіант для українців — особисто відвідати найближчу філію державного підприємства "Ліси України". Знайшовши контакти на офіційному сайті, треба зателефонувати постачальнику, оформити замовлення і зазначити спосіб доставки — самовивіз або довезення до двору.

Скільки коштують дрова у 2025 році

Вартість залежить від породи деревини. Наприклад, клієнту в Києві запропонують неколоті дрова третьої групи за 694,4 грн/куб. Це мінімальна ціна, а максимальна доходить до 2 643 грн/куб за колоту звичайну сосну другої групи. Українці можуть обрати постачальника, орієнтуючись на його розташування, прайс чи асортимент.

Ще один варіант купівлі дров, однак його важко радити як безпечний і бюджетний, — це моніторинг місцевих інтернет-магазинів. Одна з компаній, що має виробничі майданчики та склади по Києву/області, продає сировину по 1 900-3 050 грн/куб (від обрізок пилорами до дров з акації).

Нагадаємо, дерева біля колій захищають залізницю від вітру, снігу та зсувів, забезпечуючи безпеку руху. Самовільна вирубка заборонена — дозволи українцям видає тільки влада чи залізничні служби.

Також ми писали, що повалені дерева та гілки вздовж доріг належать державі або громадам, тому забирати їх без дозволу заборонено. Заготівля можлива лише після погодження з відповідними службами.