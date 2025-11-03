Обрізка дерев біля електромереж — чи можна без дозволу заготовляти дрова біля ЛЕП

Колоди біля ліній електропередач. Фото: Pixabay

Дотик дерев або їхніх гілок до проводів ліній електропередач може призвести до серйозних наслідків — від обривів і пожеж до повного знеструмлення цілих районів. Щоб уникнути аварій, енергетичні компанії регулярно зрізають гілки та дерева поблизу ліній.

Про те, чи можуть українці зрізати на дрова дерева та гілки біля ліній електропередач у 2025 році, пояснили у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

Чи можуть українці заготовляти дрова біля ЛЕП

У мирний час, основна причина більшості аварійних вимкнень — це проблеми викликані деревами в охоронних зонах ЛЕП. Тому розчищення таких територій — обов’язкова умова стабільного електропостачання.

Найчастіше через зіткнення дерев із проводами стаються обриви, загоряння й зупинка електропостачання, що становить небезпеку для людей і майна. Щоб цього уникнути, біля кожної лінії встановлюють охоронну зону. Її ширина залежить від напруги:

до 1 кВ — 2 м;

до 20 кВ — 10 м;

до 35 кВ — 15 м;

до 110 кВ — 20 м;

до 150–220 кВ — 25 м;

до проводів з напругою до 330 кВ — 30 м.

Основний сезон обрізання дерев триває з 15 жовтня до 15 квітня. У цей період дерева перебувають у стані спокою, тому роботи не шкодять природі. Енергетичні компанії заздалегідь складають графіки чистки та попереджають споживачів про можливі відключення електроенергії — щонайменше за 10 днів.

Хто відповідає за обрізку дерев поблизу ЛЕП

За Правилами охорони електричних мереж, обрізання дерев і розчищення просік виконують саме працівники ОСР. Вони також можуть допомагати літнім, самотнім або людям з інвалідністю. Власники приватних ділянок мають самостійно стежити за станом дерев біля ЛЕП.

Відповідальність за догляд за зеленими насадженнями покладено на балансоутримувачів, підприємства або власників будинків. Якщо ж споживачі порушують правила охорони електромереж, енергокомпанії мають право тимчасово відключити електроенергію — до усунення проблеми та компенсації витрат.

Якщо потрібно зрізати дерева чи гілки біля проводів на приватній території, слід звернутися до місцевого підрозділу ОСР. Фахівці знеструмлять лінію та проведуть роботи безпечно.

Також можна ініціювати колективну чистку через місцеву владу. У разі виявлення небезпечних дерев на землях загального користування потрібно повідомити органи самоврядування.

Виходить, що українці мають право і навіть зобов’язані зрізати дерева, що ростуть біля ліній електропередач, але тільки на своїй ділянці. Якщо ж дерева знаходяться за її межами, то обрізати чи видаляти їх мають спеціальні служби.

