Заготівля дров восени — чи можна вирубувати самосійні дерева без дозволу у 2025

Люди забирають зрізані дерева. Фото: Pexls

На приватних ділянках українців часто самі собою виростають кущі або дерева. Таке трапляється, якщо землю довго не обробляли чи не доглядали. У власників таких ділянок виникає логічне запитання — чи можна зрізати на дрова такі дерева.

Про те, чи можуть українці вирубувати на дрова самосійні дерева на власних земельних ділянках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які дерева вважаються самосійними та чи можна їх вирубувати без дозволу

Самосійними вважаються дерева, які виросли природним шляхом, без участі людини. Власники земельних ділянок мають повне право видаляти такі дерева та кущі на своїй території без жодних дозволів.

Це передбачено чинним законодавством — землю потрібно використовувати за її цільовим призначенням. Якщо ділянка заросла дикою рослинністю, власник повинен очистити її та підтримувати в належному стані.

Як зазначив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, якщо такі дерева ростуть на приватній землі, що не входить до лісового фонду чи заповідника, господар може їх спокійно видаляти.

"Це не підпадає під поняття "лісове користування". Навпаки, не видалення такої порослі може у окремих випадках розцінюватись як бездіяльність власника", — пояснив юрист.

Коли українці зобов'язані видаляти самосійні дерева

Згідно зі статтею 91 Земельного кодексу України, власники земель сільськогосподарського призначення повинні:

обробляти ділянку;

знищувати бур’яни;

проводити агротехнічні заходи;

вирубувати зайву деревну рослинність.

Якщо цього не робити, можна отримати штраф — від 85 до 340 гривень (стаття 53 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Раніше ми писали, що зелені насадження — важлива частина кожного міста чи села. Користуватися ними можна тільки за правилами. Навіть на порожніх ділянках є хтось, хто має доглядати за рослинами.

Також ми розповідали, що дерева — звична частина дворів і вулиць, але іноді вони виростають самі в несподіваних місцях, наприклад біля паркану. З часом таке дерево може засохнути чи стати небезпечним. Часто власники просто хочуть спиляти його на дрова, але якщо воно росте поза межами вашої ділянки — постає питання, чи маєте ви на це право.