Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Самосійні дерева та кущі — чи можна рубати на дрова без дозволу

Самосійні дерева та кущі — чи можна рубати на дрова без дозволу

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 08:20
Оновлено: 08:23
Заготівля дров восени — чи можна вирубувати самосійні дерева без дозволу у 2025
Люди забирають зрізані дерева. Фото: Pexls

На приватних ділянках українців часто самі собою виростають кущі або дерева. Таке трапляється, якщо землю довго не обробляли чи не доглядали. У власників таких ділянок виникає логічне запитання — чи можна зрізати на дрова такі дерева.

Про те, чи можуть українці вирубувати на дрова самосійні дерева на власних земельних ділянках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які дерева вважаються самосійними та чи можна їх вирубувати без дозволу

Самосійними вважаються дерева, які виросли природним шляхом, без участі людини. Власники земельних ділянок мають повне право видаляти такі дерева та кущі на своїй території без жодних дозволів. 

Це передбачено чинним законодавством — землю потрібно використовувати за її цільовим призначенням. Якщо ділянка заросла дикою рослинністю, власник повинен очистити її та підтримувати в належному стані.

Як зазначив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, якщо такі дерева ростуть на приватній землі, що не входить до лісового фонду чи заповідника, господар може їх спокійно видаляти. 

"Це не підпадає під поняття "лісове користування". Навпаки, не видалення такої порослі може у окремих випадках розцінюватись як бездіяльність власника", — пояснив юрист.

Коли українці зобов'язані видаляти самосійні дерева

Згідно зі статтею 91 Земельного кодексу України, власники земель сільськогосподарського призначення повинні:

  • обробляти ділянку;
  • знищувати бур’яни;
  • проводити агротехнічні заходи;
  • вирубувати зайву деревну рослинність.

Якщо цього не робити, можна отримати штраф — від 85 до 340 гривень (стаття 53 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Раніше ми писали, що зелені насадження — важлива частина кожного міста чи села. Користуватися ними можна тільки за правилами. Навіть на порожніх ділянках є хтось, хто має доглядати за рослинами.

Також ми розповідали, що дерева — звична частина дворів і вулиць, але іноді вони виростають самі в несподіваних місцях, наприклад біля паркану. З часом таке дерево може засохнути чи стати небезпечним. Часто власники просто хочуть спиляти його на дрова, але якщо воно росте поза межами вашої ділянки — постає питання, чи маєте ви на це право.

опалювальний сезон опалення дрова деревина тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації