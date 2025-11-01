Видео
Самосевные деревья — можно ли рубить на дрова без разрешения

Самосевные деревья — можно ли рубить на дрова без разрешения

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 08:20
обновлено: 08:59
Заготовка дров осенью — можно ли вырубать самосевные деревья без разрешения в 2025
Люди забирают срезанные деревья. Фото: Pexls

На частных участках украинцев часто сами собой вырастают кусты или деревья. Такое случается, если землю долго не обрабатывали или не ухаживали. У владельцев таких участков возникает логичный вопрос — можно ли срезать на дрова такие деревья.

О том, могут ли украинцы вырубать на дрова самосевные деревья на собственных земельных участках, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие деревья считаются самосевными и можно ли их вырубать без разрешения

Самосевными считаются деревья, которые выросли естественным путем, без участия человека. Владельцы земельных участков имеют полное право удалять такие деревья и кусты на своей территории без всяких разрешений.

Это предусмотрено действующим законодательством — землю нужно использовать по ее целевому назначению. Если участок зарос дикой растительностью, владелец должен очистить его и поддерживать в надлежащем состоянии.

Как отметил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, если такие деревья растут на частной земле, которая не входит в лесной фонд или заповедник, хозяин может их спокойно удалять.

"Это не подпадает под понятие "лесное пользование". Наоборот, не удаление такой поросли может в отдельных случаях расцениваться как бездействие владельца", — пояснил юрист.

Когда украинцы обязаны удалять самосевные деревья

Согласно статье 91 Земельного кодекса Украины, владельцы земель сельскохозяйственного назначения должны:

  • обрабатывать участок;
  • уничтожать сорняки;
  • проводить агротехнические мероприятия;
  • вырубать лишнюю древесную растительность.

Если этого не делать, можно получить штраф — от 85 до 340 гривен (статья 53 Кодекса об административных правонарушениях).

Ранее мы писали, что зеленые насаждения — важная часть каждого города или села. Пользоваться ими можно только по правилам. Даже на пустых участках есть кто-то, кто должен ухаживать за растениями.

Также мы рассказывали, что деревья — привычная часть дворов и улиц, но иногда они вырастают сами в неожиданных местах, например возле забора. Со временем такое дерево может засохнуть или стать опасным. Часто владельцы просто хотят спилить его на дрова, но если оно растет за пределами вашего участка — возникает вопрос, имеете ли вы на это право.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
