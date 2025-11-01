Заготовка дров осенью — можно ли вырубать самосевные деревья без разрешения в 2025

Люди забирают срезанные деревья. Фото: Pexls

На частных участках украинцев часто сами собой вырастают кусты или деревья. Такое случается, если землю долго не обрабатывали или не ухаживали. У владельцев таких участков возникает логичный вопрос — можно ли срезать на дрова такие деревья.

О том, могут ли украинцы вырубать на дрова самосевные деревья на собственных земельных участках, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие деревья считаются самосевными и можно ли их вырубать без разрешения

Самосевными считаются деревья, которые выросли естественным путем, без участия человека. Владельцы земельных участков имеют полное право удалять такие деревья и кусты на своей территории без всяких разрешений.

Это предусмотрено действующим законодательством — землю нужно использовать по ее целевому назначению. Если участок зарос дикой растительностью, владелец должен очистить его и поддерживать в надлежащем состоянии.

Как отметил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, если такие деревья растут на частной земле, которая не входит в лесной фонд или заповедник, хозяин может их спокойно удалять.

"Это не подпадает под понятие "лесное пользование". Наоборот, не удаление такой поросли может в отдельных случаях расцениваться как бездействие владельца", — пояснил юрист.

Когда украинцы обязаны удалять самосевные деревья

Согласно статье 91 Земельного кодекса Украины, владельцы земель сельскохозяйственного назначения должны:

обрабатывать участок;

уничтожать сорняки;

проводить агротехнические мероприятия;

вырубать лишнюю древесную растительность.

Если этого не делать, можно получить штраф — от 85 до 340 гривен (статья 53 Кодекса об административных правонарушениях).

