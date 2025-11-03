Обрезка деревьев возле электросетей — можно ли без разрешения заготавливать дрова возле ЛЭП

Бревна возле линий электропередач. Фото: Pixabay

Прикосновение деревьев или их веток к проводам линий электропередач может привести к серьезным последствиям — от обрывов и пожаров до полного обесточивания целых районов. Чтобы избежать аварий, энергетические компании регулярно срезают ветки и деревья вблизи линий.

О том, могут ли украинцы срезать на дрова деревья и ветки возле линий электропередач в 2025 году, объяснили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Могут ли украинцы заготавливать дрова возле ЛЭП

В мирное время, основная причина большинства аварийных отключений — это проблемы вызванные деревьями в охранных зонах ЛЭП. Поэтому расчистка таких территорий — обязательное условие стабильного электроснабжения.

Чаще всего из-за столкновения деревьев с проводами происходят обрывы, возгорания и остановка электроснабжения, что представляет опасность для людей и имущества. Чтобы этого избежать, возле каждой линии устанавливают охранную зону. Ее ширина зависит от напряжения:

до 1 кВ — 2 м;

до 20 кВ — 10 м;

до 35 кВ — 15 м;

до 110 кВ — 20 м;

до 150-220 кВ — 25 м;

до кабелей с напряжением до 330 кВ — 30 м.

Основной сезон обрезки деревьев длится с 15 октября до 15 апреля. В этот период деревья находятся в состоянии покоя, поэтому работы не вредят природе. Энергетические компании заранее составляют графики чистки и предупреждают потребителей о возможных отключениях электроэнергии — минимум за 10 дней.

Кто отвечает за обрезку деревьев вблизи ЛЭП

По Правилам охраны электрических сетей, обрезку деревьев и расчистку просек выполняют именно работники ОСР. Они также могут помогать пожилым, одиноким или людям с инвалидностью. Владельцы частных участков должны самостоятельно следить за состоянием деревьев возле ЛЭП.

Ответственность за уход за зелеными насаждениями возложена на балансодержателей, предприятия или владельцев домов. Если же потребители нарушают правила охраны электросетей, энергокомпании имеют право временно отключить электроэнергию — до устранения проблемы и компенсации расходов.

Если нужно срезать деревья или ветки возле проводов на частной территории, следует обратиться в местное подразделение ОСР. Специалисты обесточат линию и проведут работы безопасно.

Также можно инициировать коллективную чистку через местные власти. В случае обнаружения опасных деревьев на землях общего пользования нужно сообщить в органы самоуправления.

Получается, что украинцы имеют право и даже обязаны срезать деревья, растущие возле линий электропередач, но только на своем участке. Если же деревья находятся за его пределами, то обрезать или удалять их должны специальные службы.

