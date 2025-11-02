Дрова на зиму — можно ли рубить сухостой возле железнодорожных путей

Поезд едет между деревьями. Фото: Pexels

Растительность вдоль железнодорожных путей играет важную роль в безопасности движения поездов. Она защищает пути от ветра, снежных заносов и разрушения грунта, помогая железной дороге стабильно работать в любое время года.

О том, почему нельзя заготавливать дрова в посадках возле железнодорожных путей и какой штраф за это можно получить в 2025 году, объяснили на сайте Золочевского городского совета.

Зачем нужны зеленые насаждения возле путей

Еще с первых лет существования железной дороги для борьбы со снежными заносами начали высаживать защитные полосы из деревьев и кустов. Они не только задерживают снег, но и предотвращают:

оползни;

обвалов;

лавины;

эрозии почв;

появление селевых потоков.

Специалисты отмечают, что эти зеленые насаждения имеют жизненно важное значение для безопасности движения поездов.

Кто может срезать деревья возле железной дороги

Порядок удаления зеленых насаждений определяет Постановление Кабинета Министров № 1045. В пределах населенных пунктов решение о вырубке принимает местная власть — только после выдачи официального разрешения (ордера).

Если же деревья возле путей представляют опасность для движения или мешают обзору машинистов, их удаляют специальные службы. Для этого создается комиссия, которая оценивает состояние зеленых насаждений и оформляет все необходимые документы.

На сколько могут оштрафовать за рубку деревьев возле железнодорожных путей

Любое самовольное срезание деревьев без разрешения является нарушением закона. В соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Украины, это может повлечь дисциплинарную, административную, гражданскую или даже уголовную ответственность.

Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная вырубка или продажа древесины, нанесшие значительный ущерб, наказываются штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 гривен).

Кроме того, нарушителю может грозить арест до шести месяцев, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

