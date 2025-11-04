Купить дрова в Украине — где продают официально и сколько стоит 1 м³

Заготовка дров. Фото: Google Maps

Украинцы в ожидании морозов начинают задумываться над заготовкой дров для отопления. Существует несколько официальных способов это сделать — онлайн или офлайн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине можно легально купить дрова и сколько стоит 1 м³.

Как купить дрова в Украине

Самый простой способ — с помощью государственного интернет-магазина "ДроваЄ". Там можно заказать нужный объем сырья для отопления жилья. Стоит посетить официальный портал, авторизоваться с электронной подписью, BankID НБУ или паспортными данными, после чего настроить параметры заказа.

Пользователям нужно указать адрес доставки, просмотреть предложенные варианты и выбрать поставщика, уточнить тип/объем дров, отправить заявку и ждать подтверждения заказа. Отметим, один человек может купить максимум 15 кубометров на отопительный сезон, не более.

Альтернативный вариант для украинцев — лично посетить ближайший филиал государственного предприятия "Леса Украины". Найдя контакты на официальном сайте, надо позвонить поставщику, оформить заказ и указать способ доставки — самовывоз или подвоз ко двору.

Сколько стоят дрова в 2025 году

Стоимость зависит от породы древесины. Например, клиенту в Киеве предложат неколотые дрова третьей группы за 694,4 грн/куб. Это минимальная цена, а максимальная доходит до 2 643 грн/куб за колотую обычную сосну второй группы. Украинцы могут выбрать поставщика, ориентируясь на его расположение, прайс или ассортимент.

Еще один вариант покупки дров, однако его трудно советовать как безопасный и бюджетный, — это мониторинг местных интернет-магазинов. Одна из компаний, имеющая производственные площадки и склады по Киеву/области, продает сырье по 1 900-3 050 грн/куб (от обрезок пилорамы до дров из акации).

Напомним, деревья возле путей защищают железную дорогу от ветра, снега и оползней, обеспечивая безопасность движения. Самовольная вырубка запрещена — разрешения украинцам выдают только власти или железнодорожные службы.

Также мы писали, что поваленные деревья и ветки вдоль дорог принадлежат государству или общинам, поэтому забирать их без разрешения запрещено. Заготовка возможна только после согласования с соответствующими службами.