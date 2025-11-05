Отопление дровами — можно ли забирать для собственных нужд поваленные в лесу деревья и ветки

Дерево упало в лесу. Фото: Pixabay

В Украине многие люди в сельской местности и частном секторе зимой отапливают свои дома дровами. Поэтому подготовка топлива на холодный сезон — одна из главных задач для таких семей.

О том, могут ли украинцы забирать на дрова поваленные деревья и ветки в лесу в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто имеет право заготавливать дрова в лесу

Каждое хозяйство может самостоятельно решать, что выгоднее — покупать дрова или готовить их собственноручно. Однако, если с покупкой все просто, то при самостоятельной заготовке нужно учитывать нормы законодательства.

На сайте Северного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства разъяснили, что самовольно пилить сухостой или упавшие деревья в лесу запрещено. Для этого необходимо иметь специальное разрешение — лесорубный билет.

Этот документ выдают только постоянным лесопользователям — преимущественно лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются уборкой поваленных деревьев и захламленности в лесных массивах.

Лесорубный (или лесной) билет — это главный документ, подтверждающий право на:

специальное использование лесных ресурсов;

ведение учета платы за их использование;

контроль объемов древесины, разрешенной к заготовке;

определение сроков вывоза и очистки территории после рубки;

учет естественного возобновления леса.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольная заготовка даже сухостоя считается незаконной и влечет за собой наложение штрафа. Без специального разрешения в лесу разрешено только собирать:

хвою;

тонкие ветки;

опавшие листья;

кору, которая отпала естественным путем;

мелкие отходы после ветровалов или лесных работ.

Почему украинцы не могут использовать для собственных нужд уже упавшие деревья

Многие люди считают, что забрать поваленное или гнилое дерево, которое никому не нужно, — не проблема. Однако существуют веские причины, почему это запрещено:

Во-первых, это вопрос безопасности. Лесозаготовка — опасный вид работ, который требует специальной подготовки, соответствующего инструмента и знаний правил техники безопасности. Во-вторых, существует риск злоупотреблений. Под видом сбора сушняка недобросовестные лица часто вырубают живые деревья, нанося вред лесам.

Следовательно, для заготовки дров на зиму лучший вариант — приобрести их официально в лесхозе или у других легальных поставщиков. Самостоятельная рубка деревьев в лесу без разрешения — это нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность.

