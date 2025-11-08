Отопительный сезон 2025-2026 — можно ли собирать дрова в лесополосах вдоль полей

Дерево лежит в лесополосе возле поля. Фото: Pexels

Путешествуя по Украине, можно заметить, что между полями часто тянутся полосы деревьев. Они защищают почву от ветров, удерживают влагу и помогают повышать урожайность. Однако многие из них давно не ухаживают — там лежит сухостой, поломанные ветки, а некоторые деревья уже давно засохли. Для местных жителей такая древесина могла бы стать бесплатными дровами. Но перед тем как идти в лесополосу с пилой или топором, стоит разобраться, не нарушат ли такие действия закон.

О том, могут ли украинцы срезать на дрова сухие деревья и ветки в лесополосах вдоль полей, объяснили на сайте Мачуховской территориальной общины.

Что такое защитные лесополосы и можно ли в них заготавливать дрова

Согласно статье 5 Лесного кодекса Украины, полезащитные лесополосы официально относятся к лесному фонду Украины. Это означает, что любые рубки или обрезки деревьев можно проводить только с разрешения — после получения лесорубного билета.

Без него даже сбор сухостоя считается нарушением и влечет за собой ответственность. Получить разрешение могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи. Если, например, сельский совет хочет расчистить лесополосу, он должен обратиться в районную администрацию с письменным заявлением.

Далее создается специальная комиссия из представителей экоинспекции, лесхоза, райгосадминистрации и местного совета. Они проверяют состояние лесополосы и решают, нужна ли вырубка. Если решение положительное — оформляется лесорубный билет на соответствующий сельсовет.

Стоит отметить, что арендаторы земельных участков не имеют права самостоятельно расчищать лесополосы, даже если они граничат с их пашней или заросли самосевом.

На сколько могут оштрафовать за рубку деревьев возле полей

За незаконную вырубку или повреждение деревьев в лесополосах предусмотрена административная и уголовная ответственность:

Административная — штраф для граждан от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 765 грн. Для должностных лиц — от 60 до 90 минимумов (от 1 020 до 1 530 грн). Уголовная — если нанесен существенный ущерб, штраф может достигать от 1000 до 1500 минимумов, то есть от 17 000 до 25 500 грн. В тяжелых случаях нарушителю может грозить арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

Размер ущерба определяется по специальной методике, утвержденной Кабмином. Существенным считается ущерб, превышающий 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинцам следует помнить, что полезащитные лесополосы — это не просто деревья между полями, а важная часть ландшафта, которая защищает почвы и помогает сельскому хозяйству. Самовольная вырубка или даже сбор сухих веток без разрешения является нарушением закона и может обернуться серьезными штрафами.

