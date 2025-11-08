Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Можно ли собирать дрова в лесополосах возле полей в 2025 году

Можно ли собирать дрова в лесополосах возле полей в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 14:05
обновлено: 12:25
Отопительный сезон 2025-2026 — можно ли собирать дрова в лесополосах вдоль полей
Дерево лежит в лесополосе возле поля. Фото: Pexels

Путешествуя по Украине, можно заметить, что между полями часто тянутся полосы деревьев. Они защищают почву от ветров, удерживают влагу и помогают повышать урожайность. Однако многие из них давно не ухаживают — там лежит сухостой, поломанные ветки, а некоторые деревья уже давно засохли. Для местных жителей такая древесина могла бы стать бесплатными дровами. Но перед тем как идти в лесополосу с пилой или топором, стоит разобраться, не нарушат ли такие действия закон.

О том, могут ли украинцы срезать на дрова сухие деревья и ветки в лесополосах вдоль полей, объяснили на сайте Мачуховской территориальной общины.

Реклама
Читайте также:

Что такое защитные лесополосы и можно ли в них заготавливать дрова

Согласно статье 5 Лесного кодекса Украины, полезащитные лесополосы официально относятся к лесному фонду Украины. Это означает, что любые рубки или обрезки деревьев можно проводить только с разрешения — после получения лесорубного билета.

Без него даже сбор сухостоя считается нарушением и влечет за собой ответственность. Получить разрешение могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи. Если, например, сельский совет хочет расчистить лесополосу, он должен обратиться в районную администрацию с письменным заявлением.

Далее создается специальная комиссия из представителей экоинспекции, лесхоза, райгосадминистрации и местного совета. Они проверяют состояние лесополосы и решают, нужна ли вырубка. Если решение положительное — оформляется лесорубный билет на соответствующий сельсовет.

Стоит отметить, что арендаторы земельных участков не имеют права самостоятельно расчищать лесополосы, даже если они граничат с их пашней или заросли самосевом.

На сколько могут оштрафовать за рубку деревьев возле полей

За незаконную вырубку или повреждение деревьев в лесополосах предусмотрена административная и уголовная ответственность:

  1. Административная — штраф для граждан от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 765 грн. Для должностных лиц — от 60 до 90 минимумов (от 1 020 до 1 530 грн).
  2. Уголовная — если нанесен существенный ущерб, штраф может достигать от 1000 до 1500 минимумов, то есть от 17 000 до 25 500 грн. В тяжелых случаях нарушителю может грозить арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

Размер ущерба определяется по специальной методике, утвержденной Кабмином. Существенным считается ущерб, превышающий 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинцам следует помнить, что полезащитные лесополосы — это не просто деревья между полями, а важная часть ландшафта, которая защищает почвы и помогает сельскому хозяйству. Самовольная вырубка или даже сбор сухих веток без разрешения является нарушением закона и может обернуться серьезными штрафами.

Ранее мы писали, что в Украине многие жители сел и частного сектора зимой обогревают жилье дровами, поэтому заблаговременно готовят топливо к холодам.

Также мы рассказывали, что дрова для отопления можно легально приобрести у разных поставщиков, а главным критерием выбора обычно является цена. Поэтому мы выяснили, какие объемы древесины можно купить на 30 000 грн по состоянию на начало ноября 2025 года.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации