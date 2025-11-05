Видео
Цены на дрова в Украине — сколько получится купить на 30 000 грн

Цены на дрова в Украине — сколько получится купить на 30 000 грн

Дата публикации 5 ноября 2025 10:05
обновлено: 10:17
Дрова для отопления официально — сколько кубов можно купить на 30 000 грн
Неколотые дрова. Фото: Google Maps

Украинцы могут официально купить дрова для отопления различными способами, поэтому обычно ориентируются на цену, когда выбирают поставщика. Мы промониторили предложения по состоянию на начало ноября 2025 года и узнали, сколько сырья удастся приобрести на 30 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько кубов дров купят украинцы за 30 000 грн.

Читайте также:

Где продают дрова официально

Самый простой способ заказать ресурс для отопления жилья — посетить государственный интернет-магазин "ДроваЄ". Пользователям нужно лишь авторизоваться на сайте, указать адрес доставки, выбрать поставщика из списка и оформить заказ, ориентируясь на тип дров и цену. Максимальный объем на человека — 15 кубометров.

Также можно найти компании, которые занимаются официальной реализацией сосны, березы, осины, акации и других деревьев. Это менее безопасный способ, поскольку нет гарантии, что попадется законопослушный предприниматель. Зато выбор часто больше, а цены лояльнее.

Плюс украинцам доступен офлайн-способ покупки дров. Необходимо найти ближайший филиал государственного предприятия "Леса Украины", посетив официальный сайт. Достаточно позвонить поставщику, договориться о личной встрече или оформить заказ по телефону.

Сколько дров выйдет на 30 000 грн

Пользуясь услугами государственного интернет-магазина, можно получить за свои деньги такие объемы дров разных типов (по средним ценам):

  • сосна обыкновенная (вторая группа) — 23,2 куба (1 291,37 грн/куб);
  • береза (первая группа) — 20,6 куба (1 452,78 грн/куб);
  • осина (третья группа) — 27 кубов (1 108,63 грн/куб);
  • бархат амурский (первая группа) — 15,2 куба (1 962,68 грн/куб);
  • клен (первая группа) — 25 кубов (1 197,97 грн/куб);
  • липа (третья группа) — 35 кубов (854,82 грн/куб).

Напомним, украинцам разрешено покупать до 15 кубометров дров на один отопительный сезон. Поэтому сумма 30 000 грн будет чрезмерной для большинства типов сырья. Например, минимальная цена, установленная на портале "ДроваЄ", находится на уровне 694,4 грн/куб (неколотое мягколиственное сырье). На 30 000 грн получилось бы купить 43,2 куба.

Максимальная стоимость по состоянию на начало ноября — 2 643 грн/куб за колотую обычную сосну второй группы. Имеющегося бюджета хватит всего на 11,3 кубов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут без разрешения срезать самосейные деревья на частной земле, если она не входит в лесной фонд или заповедник. Более того — за зарастание участка могут оштрафовать до 340 грн.

Также мы писали, что украинцам запрещено самовольно рубить деревья возле рек и прудов — эти земли являются прибрежными защитными полосами. За нарушение предусмотрен штраф от 510 до 765 грн для граждан.

отопительный сезон деньги цены отопление дрова
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
