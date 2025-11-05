Дрова для опалення офіційно — скільки кубів можна купити на 30 000 грн

Неколоті дрова. Фото: Google Maps

Українці можуть офіційно купити дрова для опалення різними способами, тому зазвичай орієнтуються на ціну, коли обирають постачальника. Ми промоніторили пропозиції станом на початок листопада 2025 року та дізналися, скільки сировини вдасться придбати на 30 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки кубів дров куплять українці за 30 000 грн.

Реклама

Читайте також:

Де продають дрова офіційно

Найпростіший спосіб замовити ресурс для опалення житла — відвідати державний інтернет-магазин "ДроваЄ". Користувачам потрібно лише авторизуватися на сайті, зазначити адресу доставки, обрати постачальника зі списку та оформити замовлення, орієнтуючись на тип дров і ціну. Максимальний об'єм на людину — 15 кубометрів.

Також можна знайти компанії, які займаються офіційною реалізацією сосни, берези, осики, акації та інших дерев. Це менш безпечний спосіб, оскільки немає гарантії, що трапиться законослухняний підприємець. Зате вибір часто більший, а ціні лояльніші.

Плюс українцям доступний офлайн-спосіб купівлі дров. Необхідно знайти найближчу філію державного підприємства "Ліси України", відвідавши офіційний сайт. Достатньо зателефонувати постачальну, домовитися про особисту зустріч або оформити замовлення телефоном.

Скільки дров вийде на 30 000 грн

Користуючись послугами державного інтернет-магазину, можна отримати за свої гроші такі обсяги дров різних типів (за середніми цінами):

сосна звичайна (друга група) — 23,2 куба (1 291,37 грн/куб);

береза (перша група) — 20,6 куба (1 452,78 грн/куб);

осика (третя група) — 27 кубів (1 108,63 грн/куб);

бархат амурський (перша група) — 15,2 куба (1 962,68 грн/куб);

клен (перша група) — 25 кубів (1 197,97 грн/куб);

липа (третя група) — 35 кубів (854,82 грн/куб).

Нагадаємо, українцям дозволено купувати до 15 кубометрів дров на один опалювальний сезон. Тож сума 30 000 грн буде надмірною для більшості типів сировини. Наприклад, мінімальна ціна, встановлена на порталі "ДроваЄ", перебуває на рівні 694,4 грн/куб (неколота м’яколистяна сировина). На 30 000 грн вийшло б купити 43,2 куба.

Максимальна вартість станом на початок листопада — 2 643 грн/куб за колоту звичайну сосну другої групи. Наявного бюджету вистачить всього на 11,3 куба.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть без дозволу зрізати самосійні дерева на приватній землі, якщо вона не входить до лісового фонду чи заповідника. Навіть більше — за заростання ділянки можуть оштрафувати до 340 грн.

Також ми писали, що українцям заборонено самовільно рубати дерева біля річок і ставків — ці землі є прибережними захисними смугами. За порушення передбачено штраф від 510 до 765 грн для громадян.