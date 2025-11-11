Цены на дрова для отопления - по сколько продают частные компании в ноябре

Колотые дрова. Фото: Google Maps

Украинцы могут покупать сырье для отопления жилья официально несколькими разными способами, например, обратившись к частному поставщику с соответствующим разрешением. Цены на дрова варьируются в зависимости от компании.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают дрова частные поставщики в ноябре 2025 года.

Цены на дрова у частных компаний

Твердое топливо можно покупать у частных поставщиков или компаний-посредников. Стоимость различных типов дров обычно указана на официальных сайтах продавцов, поэтому украинцы могут в любое время посетить эти ресурсы и сравнить доступные предложения.

Например, одна из компаний, которая функционирует на рынке с 2010 года и занимается реализацией твердого топлива в Киеве/области, установила такие цены на продукцию в ноябре 2025 года:

обрезки пилорамы — 1 900 грн/куб;

береза, ольха — 2 600 грн/куб;

сосна, осина, тополь, липа — 2 650 грн/куб;

дуб, акация, ясень, граб, клен — 3 050 грн/куб.

Другая частная компания реализует дрова по более низкой цене, поэтому клиенты могут немного сэкономить. Например, дуб, граб и ясень обойдется заказчикам в 2 650 грн/куб, береза — в 2 550 грн/куб, ольха — в 2 450 грн/куб, а сосна — в 2 350 грн/куб.

Какие цены в магазине "ДроваЄ"

Самый простой способ официально купить твердое топливо — посетить государственный интернет-магазин "ДроваЄ". Он позволяет заказывать сырье онлайн с доставкой на дом. Надо лишь авторизоваться на сайте, указать адрес, выбрать тип дров и поставщика, после чего оплатить.

Цены могут приятно удивить украинцев: в ноябре стоимость сырья начинается от 694,4 грн/куб за неколотые дрова третьей группы. А максимальный показатель доходит до 2 643 грн/куб за колотую обычную сосну второй группы. Береза стоит в среднем 1 452,78 грн/куб, клен — 1 197,97 грн/куб, липа — 854,82 грн/куб.

Однако стоит помнить, что один человек может приобрести до 15 кубометров дров на один отопительный сезон. Это норма для официальной покупки через лесхоз или онлайн-платформы вроде "ДроваЄ".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, защитные лесополосы входят в лесной фонд Украины, поэтому рубить или собирать там сухостой без разрешения запрещено. Даже для расчистки нужен официальный лесорубный билет от госорганов.

Также мы писали, что самовольная заготовка дров без разрешения считается незаконной, даже если речь идет о поваленных деревьях. Возле водоемов это строго запрещено, а на пустырях — если участок не относится к лесному фонду.