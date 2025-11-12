Дрова неизвестного происхождения — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году

Дрова перевозят на тракторе. Фото: Pexels

Закупка дров остается актуальной для многих украинцев. Однако покупать древесину можно только через официальных поставщиков, ведь приобретение топлива не у тех продавцов может грозить штрафами и конфискацией.

О том, почему стоит проверить продавца дров перед покупкой и что может случиться, если этого не сделать, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

За что могут наказать покупателей дров

По его словам приобретение древесины без надлежащих документов может стоить несколько тысяч гривен.

"Если дрова куплены у неизвестного кого, то есть риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы", — предостерегает эксперт.

Поэтому обязательно нужно требовать чеки, накладные и документы, подтверждающие легальное происхождение древесины.

Как избежать покупки нелегальной древесины

Чтобы не стать покупателем у "черных" лесорубов, следует обращать внимание на несколько важных моментов:

Документы: у продавца должны быть лесорубный билет или другие официальные разрешения. Маркировка: легальные дрова обычно имеют бирки, тавра или шильдики с номером лесничества. Транспорт: лучше всего покупать дрова через лесовоз с документами, а не из "багажника авто". Цена: если предложение значительно дешевле рыночного, это может свидетельствовать о нелегальном происхождении дров. Проверка места заготовки: хороший знак — готовность продавца показать информацию о лесничестве, участок и акт рубки.

Как официально приобрести дрова в 2025 году

Самый удобный вариант — покупка через государственный интернет-магазин "ДроваЕ". Для этого нужно:

Зайти на официальный портал и авторизоваться через электронную подпись, BankID НБУ или паспорт. Выбрать объем и тип дров, указать адрес доставки. Отправить заявку и ждать подтверждения заказа.

На один отопительный сезон можно приобрести не более 15 кубометров дров. Также украинцы могут обратиться непосредственно в ближайший филиал государственного предприятия "Леса Украины". На сайте компании можно найти контакты поставщика, позвонить для заказа и договориться о доставке или самовывозе.

