Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Нелегальные дрова — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году

Нелегальные дрова — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:10
обновлено: 10:24
Дрова неизвестного происхождения — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году
Дрова перевозят на тракторе. Фото: Pexels

Закупка дров остается актуальной для многих украинцев. Однако покупать древесину можно только через официальных поставщиков, ведь приобретение топлива не у тех продавцов может грозить штрафами и конфискацией.

О том, почему стоит проверить продавца дров перед покупкой и что может случиться, если этого не сделать, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

За что могут наказать покупателей дров

По его словам приобретение древесины без надлежащих документов может стоить несколько тысяч гривен.

"Если дрова куплены у неизвестного кого, то есть риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы", — предостерегает эксперт.

Поэтому обязательно нужно требовать чеки, накладные и документы, подтверждающие легальное происхождение древесины.

Как избежать покупки нелегальной древесины

Чтобы не стать покупателем у "черных" лесорубов, следует обращать внимание на несколько важных моментов:

  1. Документы: у продавца должны быть лесорубный билет или другие официальные разрешения.
  2. Маркировка: легальные дрова обычно имеют бирки, тавра или шильдики с номером лесничества.
  3. Транспорт: лучше всего покупать дрова через лесовоз с документами, а не из "багажника авто".
  4. Цена: если предложение значительно дешевле рыночного, это может свидетельствовать о нелегальном происхождении дров.
  5. Проверка места заготовки: хороший знак — готовность продавца показать информацию о лесничестве, участок и акт рубки.

Как официально приобрести дрова в 2025 году

Самый удобный вариант — покупка через государственный интернет-магазин "ДроваЕ". Для этого нужно:

  1. Зайти на официальный портал и авторизоваться через электронную подпись, BankID НБУ или паспорт.
  2. Выбрать объем и тип дров, указать адрес доставки.
  3. Отправить заявку и ждать подтверждения заказа.

На один отопительный сезон можно приобрести не более 15 кубометров дров. Также украинцы могут обратиться непосредственно в ближайший филиал государственного предприятия "Леса Украины". На сайте компании можно найти контакты поставщика, позвонить для заказа и договориться о доставке или самовывозе.

Ранее мы писали, что украинцы могут легально покупать топливо для отопления, обращаясь к лицензированным поставщикам. Цена дров зависит от компании.

Также мы рассказывали, что точно определить, сколько дров понадобится на сезон, сложно, поэтому многие хозяева делают запас. Важно также знать, как их правильно хранить и сколько времени они остаются пригодными для отопления.

отопительный сезон штрафы отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации