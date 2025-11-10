Дрова из собственного сада или двора — штрафуют ли за попытку продать древесину

Мужчина перевозит дрова на велосипеде. Фото: УНИАН

У многих жителей частного сектора на их земельных участках растут плодовые и другие деревья. Со временем их приходится срезать из-за старости, болезни или если они мешают вести хозяйство. Как правило, такая древесина идет на дрова. Однако, если в дом подведен газ или запасов топлива для отопления более чем достаточно, у некоторых хозяев возникает мысль, можно ли продать часть таких дров.

О том, могут ли украинцы продавать дрова, которые они заготовили из деревьев из собственного сада или двора, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Можно ли продавать дрова с собственного участка

Подготовка дров к зиме остается актуальным вопросом для многих украинцев, особенно тех, кто живет в частных домах или поселках. Однако не каждая вырубка деревьев или использование древесины в Украине считаются законными.

По словам эксперта, владелец земельного участка имеет право срезать деревья, которые растут на его территории, если они принадлежат ему. Такую древесину можно использовать для собственных нужд — например, для отопления дома зимой. Однако есть и ограничения.

"Продажа дров, заготовленных просто "в собственном саду", без официального документального оформления — запрещена и карается штрафом", — отмечает Николай Коваленко

То есть использовать дрова для собственного потребления разрешено, но реализовывать их без документов — запрещено.

Как долго можно хранить дрова

Чтобы дрова хорошо высохли, им нужно не менее 8 месяцев. Лучший период сушки — до двух лет. За это время древесина становится легче и имеет лучшие теплообразующие свойства. Сухие дрова можно узнать по нескольким признакам: они имеют более светлый цвет, более твердую структуру и издают глухой звук при ударе.

Хранить дрова более пяти лет не рекомендуется, поскольку в них могут появиться насекомые-вредители. Поэтому сначала стоит использовать самые старые запасы, а те, что пролежали всего один сезон, можно оставлять на следующий год. Главное — обеспечить сухое, хорошо проветриваемое место и защитить дрова от дождя и снега.

