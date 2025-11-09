Запаси дров — скільки років деревина залишається придатною для опалення

Запаси дров. Фото: Pexels

Передбачити точну кількість дров, яка може знадобитись українцям цього опалювального сезону, майже неможливо. Тому більшість господарів готує паливо із запасом. При цьому виникає питання, як правильно зберігати дрова та як довго вони будуть придатні для опалення в домі.

Про те, як правильно зберігати дрова та скільки років вони залишаються придатними для обігріву помешкання, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки років можна зберігати дрова

Повністю використати всі заготовлені дрова за один сезон вдається далеко не завжди, тож виникає запитання: що робити з рештою деревини та чи можна залишити її на наступні роки? На перший погляд, це навіть добре, адже дрова ще більше підсохнуть і краще горітимуть. Частково це правда, але важливо знати кілька нюансів.

Для того щоб деревина добре просохла, їй потрібно пролежати щонайменше вісім місяців. Оптимальний термін сушіння — до двох років. Сухі дрова легко впізнати, адже вони:

світліші;

твердіші;

видають глухий звук, якщо їх ударити одне об одне.

Однак тримати дрова понад п’ять років не варто — у старій деревині можуть завестися шкідники, наприклад, шашелі. Тому, якщо ви щороку оновлюєте запаси, спалюйте спочатку найстаріші поліна. Якщо ж дрова пролежали лише один сезон, сміливо залишайте їх — головне, створіть правильні умови для зберігання.

Як правильно зберігати дрова

Щоб деревина не псувалася, дотримуйтеся кількох простих правил:

Зберігайте на відкритому повітрі, де є природна вентиляція. Залишайте відстань 5–10 см від стіни для циркуляції повітря. Обирайте ділянку з південного або підвітряного боку будинку. Використовуйте навіс або дах, щоб захистити від дощу та снігу. Не ставте поліна прямо на землю — підкладіть піддони чи іншу суху основу. Не накривайте дрова плівкою чи клейонкою — через конденсат вони можуть почати гнити. Не залишайте дрова в не колотому вигляді — порубайте їх на поліна завдовжки до 30 см і завтовшки 10–15 см.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете дрова сухими та якісними для опалення, уникнете появи грибка чи цвілі. А якщо запаси великі, найкраще спорудити дровітню — надійне накриття, яке прослужить багато років.

