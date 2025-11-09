Запасы дров — сколько лет древесина остается пригодной для отопления

Сколько лет дрова остаются пригодными для отопления
Предусмотреть точное количество дров, которое может понадобиться украинцам в этом отопительном сезоне, почти невозможно. Поэтому большинство хозяев готовят топливо с запасом. При этом возникает вопрос, как правильно хранить дрова и как долго они будут пригодны для отопления в доме.
О том, как правильно хранить дрова и сколько лет они остаются пригодными для обогрева помещения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Сколько лет можно хранить дрова
Полностью использовать все заготовленные дрова за один сезон удается далеко не всегда, поэтому возникает вопрос: что делать с остальной древесиной и можно ли оставить ее на следующие годы? На первый взгляд, это даже хорошо, ведь дрова еще больше подсохнут и будут лучше гореть. Отчасти это правда, но важно знать несколько нюансов.
Для того чтобы древесина хорошо просохла, ей нужно пролежать не менее восьми месяцев. Оптимальный срок сушки — до двух лет. Сухие дрова легко узнать, ведь они:
- более светлые;
- более твердые;
- издают глухой звук, если их ударить друг о друга.
Однако держать дрова более пяти лет не стоит — в старой древесине могут завестись вредители, например, шашели. Поэтому, если вы ежегодно обновляете запасы, сжигайте сначала самые старые поленья. Если же дрова пролежали всего один сезон, смело оставляйте их — главное, создайте правильные условия для хранения.
Как правильно хранить дрова
Чтобы древесина не портилась, придерживайтесь нескольких простых правил:
- Храните на открытом воздухе, где есть естественная вентиляция.
- Оставляйте расстояние 5-10 см от стены для циркуляции воздуха.
- Выбирайте участок с южной или подветренной стороны дома.
- Используйте навес или крышу, чтобы защитить от дождя и снега.
- Не ставьте поленья прямо на землю — подложите поддоны или другую сухую основу.
- Не накрывайте дрова пленкой или клеенкой — из-за конденсата они могут начать гнить.
- Не оставляйте дрова в не колотом виде — порубите их на поленья длиной до 30 см и толщиной 10-15 см.
Следуя этим рекомендациям, вы сохраните дрова сухими и качественными для отопления, избежите появления грибка или плесени. А если запасы большие, лучше всего соорудить дровницу — надежное накрытие, которое прослужит много лет.
Ранее мы писали, что с приближением холодов украинцы все чаще думают о запасах дров. Получить их можно несколькими легальными способами — как онлайн, так и лично.
Также мы рассказывали, что между украинскими полями тянутся лесополосы, которые защищают землю от ветра, сохраняют влагу и повышают урожайность. Многие из них заброшены: в них полно сухостоя, сломанных веток и мертвых деревьев. Такая древесина могла бы стать источником бесплатных дров для украинцев, но на практике все не так просто.
Читайте Новини.LIVE!