Запасы дров — сколько лет древесина остается пригодной для отопления

Запасы дров. Фото: Pexels

Предусмотреть точное количество дров, которое может понадобиться украинцам в этом отопительном сезоне, почти невозможно. Поэтому большинство хозяев готовят топливо с запасом. При этом возникает вопрос, как правильно хранить дрова и как долго они будут пригодны для отопления в доме.

О том, как правильно хранить дрова и сколько лет они остаются пригодными для обогрева помещения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько лет можно хранить дрова

Полностью использовать все заготовленные дрова за один сезон удается далеко не всегда, поэтому возникает вопрос: что делать с остальной древесиной и можно ли оставить ее на следующие годы? На первый взгляд, это даже хорошо, ведь дрова еще больше подсохнут и будут лучше гореть. Отчасти это правда, но важно знать несколько нюансов.

Для того чтобы древесина хорошо просохла, ей нужно пролежать не менее восьми месяцев. Оптимальный срок сушки — до двух лет. Сухие дрова легко узнать, ведь они:

более светлые;

более твердые;

издают глухой звук, если их ударить друг о друга.

Однако держать дрова более пяти лет не стоит — в старой древесине могут завестись вредители, например, шашели. Поэтому, если вы ежегодно обновляете запасы, сжигайте сначала самые старые поленья. Если же дрова пролежали всего один сезон, смело оставляйте их — главное, создайте правильные условия для хранения.

Как правильно хранить дрова

Чтобы древесина не портилась, придерживайтесь нескольких простых правил:

Храните на открытом воздухе, где есть естественная вентиляция. Оставляйте расстояние 5-10 см от стены для циркуляции воздуха. Выбирайте участок с южной или подветренной стороны дома. Используйте навес или крышу, чтобы защитить от дождя и снега. Не ставьте поленья прямо на землю — подложите поддоны или другую сухую основу. Не накрывайте дрова пленкой или клеенкой — из-за конденсата они могут начать гнить. Не оставляйте дрова в не колотом виде — порубите их на поленья длиной до 30 см и толщиной 10-15 см.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните дрова сухими и качественными для отопления, избежите появления грибка или плесени. А если запасы большие, лучше всего соорудить дровницу — надежное накрытие, которое прослужит много лет.

Ранее мы писали, что с приближением холодов украинцы все чаще думают о запасах дров. Получить их можно несколькими легальными способами — как онлайн, так и лично.

Также мы рассказывали, что между украинскими полями тянутся лесополосы, которые защищают землю от ветра, сохраняют влагу и повышают урожайность. Многие из них заброшены: в них полно сухостоя, сломанных веток и мертвых деревьев. Такая древесина могла бы стать источником бесплатных дров для украинцев, но на практике все не так просто.