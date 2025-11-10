Відео
Україна
Дрова без документів — чи можна продати деревину з власного саду

Дрова без документів — чи можна продати деревину з власного саду

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:47
Оновлено: 13:55
Дрова з власного саду чи подвір'я — чи штрафують за спробу продати деревину
Чоловік перевозить дрова на велосипеді. Фото: УНІАН

У багатьох мешканців приватного сектору на їх земельних ділянках ростуть плодові та інші дерева. З часом їх доводиться зрізати через старість, хворобу або якщо вони заважають вести господарство. Як правило, така деревина йде на дрова. Однак, якщо в будинок підведено газ або запасів палива для опалення більш ніж достатньо, у деяких господарів виникає думка, чи можна продати частину таких дров.

Про те, чи можуть українці продавати дрова, які вони заготовили з дерев з власного саду чи подвір'ю, в коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Читайте також:

Чи можна продавати дрова з власної ділянки

Підготовка дров до зими залишається актуальним питанням для багатьох українців, особливо тих, хто живе у приватних будинках чи селищах. Проте не кожна вирубка дерев або використання деревини в Україні вважаються законними.

За словами експерта, власник земельної ділянки має право зрізати дерева, які ростуть на його території, якщо вони належать йому. Таку деревину можна використовувати для власних потреб — наприклад, для опалення будинку взимку. Однак є й обмеження.

"Продаж дров, що заготовлені просто "у власному саду", без офіційного документального оформлення — заборонена, і карається штрафом", — наголошує Микола Коваленко

Тобто, використовувати дрова для власного споживання дозволено, але реалізовувати їх без документів — заборонено.

Як довго можна зберігати дрова

Щоб дрова добре висохли, їм потрібно щонайменше 8 місяців. Найкращий період сушіння — до двох років. За цей час деревина стає легшою та має кращі теплоутворювальні властивості. Сухі дрова можна впізнати за кількома ознаками: вони мають світліший колір, твердішу структуру та видають глухий звук при ударі.

Зберігати дрова понад п’ять років не рекомендується, оскільки в них можуть з’явитися комахи-шкідники. Тому спершу варто використовувати найстаріші запаси, а ті, що пролежали лише один сезон, можна залишати на наступний рік. Головне — забезпечити сухе, добре провітрюване місце та захистити дрова від дощу й снігу.

Раніше ми писали, що перед настанням холодів українці замислюються про заготівлю дров для опалення. У 2025 році це можна зробити офлайн або онлайн.

Також ми розповідали, що багато лісосмуг біля полів давно не доглядають — там часто можна побачити сухостій, поламані гілки або всохлі стовбури. Люди могли б використовувати таку деревину як дрова, але чи законно це робити.

опалювальний сезон торгівля опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
