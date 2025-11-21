Принесуть більше проблем, ніж тепла — якими дровами не можна топити в домі

Дрова горять в печі. Фото: Pexels

Українцям, які обігрівають будинки дровами, варто уважно підходити до їх вибору. Хоча багато хто знає, що найкраще горять тверді породи деревини, далеко не кожен українець здогадується, які дрова можуть бути небезпечними й категорично не рекомендуються для використання.

Про те, чим категорично не можна топити в домі, пояснили фахівці профільної компанії "Baza-Drov".

Реклама

Читайте також:

Які дрова не підходять для опалення

Правильно підібране паливо впливає на ефективність роботи печі або каміна, їхній строк служби та безпеку мешканців. Ідеальні дрова мають бути добре висушеними, мати високу теплотворність і мінімум смол. За словами експертів, не варто використовувати такі породи:

Осика — має низьку тепловіддачу та швидко згорає. Ялиця — майже не гріє та викликає сильне задимлення. Липа — швидко засмічує димохід через велику кількість смол. Модрина — горить нерівномірно та виділяє багато чадного газу. Верба — через вологість і смолистість сильно забруднює димохід. Хвойні дерева — містять багато смоли, "стріляють" під час горіння та можуть спричинити займання. Горобина та черемха — дають мало тепла, але утворюють багато кіптяви.

Що категорично заборонено спалювати в домі

Експерти також наголошують, що існують матеріали, які не можна використовувати як паливо:

сирі, вологі або гнилі дрова;

пофарбовані або лаковані дерев’яні вироби;

трухлява деревина та залишки старих будівельних дощок.

Такі матеріали не забезпечують достатнього тепла, зате створюють багато диму та неприємного запаху. Особливо небезпечні дрова, вкриті пліснявою — вони швидко забруднюють димохід та можуть нашкодити здоров’ю мешканців, а тому доведеться часто провітрювати приміщення.

Раніше ми писали, що багато мешканців сільської місцевості обирають саме опалення дровами. Купити паливо можна офіційно — наприклад, замовивши потрібний обсяг у приватного постачальника.

Також ми розповідали, що попри те, що більшість українських міст і сіл під’єднані до газу, чимало людей усе ще обігрівають будинки дровами. Перш ніж запасатися паливом, варто врахувати властивості різних порід деревини.